La reacción de Paco González a la ausencia de Raphinha en el once de la FIFA: "Aunque Lamine me gusta más..."

Paco González ha puesto sobre la mesa el debate sobre el rendimiento de los extremos en el FC Barcelona. El comentarista deportivo ha analizado la temporada de Raphinha, asegurando que su aportación en cifras fue superior a la de Lamine Yamal, a pesar del enorme potencial de la joven estrella. El directo de Tiempo de Juego ha contextualizado su análisis afirmando que no le presta "mucha importancia ni a los premios individuales ni a los 'onces' de FIFA", centrando su valoración en el rendimiento objetivo.

Un año de goles y asistencias

Durante su intervención, el periodista ha defendido el gran año del jugador brasileño. "Es que Rafinha se hinchó a hacer goles y a dar goles", ha afirmado González para argumentar su postura. Aunque reconoce que Lamine Yamal le "gusta más" y le parece que "tiene más potencialidad", los números del ex del Leeds United durante la pasada campaña son, a su juicio, un factor determinante para la comparativa.

Esta valoración pone de manifiesto la diferencia entre el impacto inmediato y la proyección a futuro. "Si tú comparas todo el año de Rafinha, sin ir más lejos con el de Lamín, no sé yo cuál sería de los dos", ha comentado, dejando en el aire la duda sobre quién tuvo un mejor desempeño global en la temporada.

La precaución con Pedri

Al margen de este análisis, Paco González ha abordado brevemente la situación de Pedri, explicando que su ausencia para el próximo partido es una medida de pura precaución. Según el comentarista, alinear al centrocampista canario "sería un riesgo para varias semanas de perder al crack del centro del campo", lo que justifica la decisión del club de no forzar su regreso.