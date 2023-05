La reacción de Manolo Lama a las palabras de Florentino Pérez sobre Vinicius: "Todos los fines de semana"

Es uno de los mejores jugadores del mundo y partido tras partido es protagonista, pero no solo para lo bueno. Vinicius Junior no marcó en el estadio de La Cartuja en Sevilla, pero fue uno de los hombres fuertes del Real Madrid en la final de Copa del Rey. Sin embargo, el futbolista del equipo blanco fue uno de los generadores de las grandes polémicas de la noche al no saludar al trío arbitral antes de que comenzara el encuentro en La Cartuja de Sevilla. Eso solo fue el inicio y 'El Tertulión' de 'Tiempo de Juego' no lo ha eludido.

Tras una protesta, el árbitro le sacó tarjeta a Vinicius y la grada de Osasuna le cantó "¡Tonto, tonto, tonto!", y el brasileño se señaló el escudo, algo que no gustó nada los del equipo navarro. También tuvo varias trifulcas con los jugadores, la más fuerte con David García después de que este le tocase el pelo en una ocasión. Sobre esto se pronunció Chimy Ávila, que tras el partido criticó duramente la actitud del delantero blanco con sus compañeros: "Puedes ser muy buen jugador, pero si tienes el corazón negro… El míster o sus compañeros ya le corregirán".

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, mostró satisfacción por la conquista de la vigésima Copa del Rey para su club, pero también aprovechó los micrófonos para pedir protección para Vinicius tras lo vivido esa noche y durante la temporada: "En su puesto es el mejor del mundo, es difícil pararle y los que le defienden cometen muchas faltas. Hay que defender a los jugadores que dan mucho espectáculo y hacen más bonito el fútbol". Todo esto también provocó comentarios de 'El Tertulión' de 'Tiempo de Juego'.

La reflexión

Vinícius Júnior se ha convertido en el foco de atención en todos los partidos del Real Madrid. Lo busca su equipo, inclinando todo el juego hacia la banda izquierda. Lo buscan las cámaras, colocándole dispositivos solo dedicados a captar sus movimientos. Hasta lo buscan las aficiones rivales, cargando contra él como mayor enemigo. Es por lo que Manolo Lama hizo esta reflexión que puedes escuchar aquí. 'El Tertulión' de 'Tiempo de Juego' debatió sobre esas palabras de Florentino Pérez y la actitud del jugador largo y tendido.

Audio





En apenas cuatro años, Vinícius Júnior ha pasado de ser un proyecto de estrella que fallaba goles cantados, enviaba a las nubes ocasiones claras y tropezaba al adentrarse en el área a convertirse en un delantero letal. Algunos no podían soportar, no reírse de él. Se han acabado las burlas y la nueva realidad les abruma. Les ha quitado la razón y ha explotado. Pero con ello también ha llegado un jugador que también deja una actitud que genera mucha polémica en torno a su figura. Hasta el punto que Cristiano Ronaldo logró generar esa animadversión.