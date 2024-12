La reacción de Manolo González a la respuesta de un periodista que no entiende el catalán "gracias a Dios"

Manolo González, entrenador del RCD Espanyol, lamentó las ocasiones que tuvo su equipo en el partido de este domingo ante la UD Las Palmas, antes de que lo decidiera Sandro Ramírez en el minuto 67 con un lanzamiento de falta directa (1-0).

El técnico visitante dijo en la conferencia de prensa posterior al encuentro que si perdonan fuera de casa como lo hicieron en las oportunidades de Javi Puado, en la primera parte, o de Antonio Roca, en la segunda, "es complicado", y subrayó que el resultado normal de este partido era "un empate" porque no fueron inferiores a su rival.

Además, indicó que "hay cosas que empiezan a molestar", en referencia al arbitraje de César Soto Grado, con los criterios "que no son normales" en cuanto a faltas señaladas, pérdidas de tiempo o protestas.

Fue una de esas preguntas sobre el arbitraje la que se ha hecho viral. Un periodista de TVE en Canarias le dijo que "por lo que pude entender en catalán... buena parte de la culpa de la derrota la tiene el árbitro". Una pregunta que González respondió tajante. "No has entendido bien el catalán, ¿no?", le dijo el entrenador del Espanyol. "No, gracias a Dios", contestó el periodista.

"Yo no he dicho eso. Te lo explico. Lo que digo es que la acción del gol la barrera está muy lejos. Y lo segundo es que en los cinco minutos que se han añadido se ha parado el partido dos o tres minutos más. Con eso no digo que hemos perdido por el árbitro", es lo que contestó Manolo González, muy enfadado.

Una situación que en las redes sociales se ha calificado como catalanofobia.