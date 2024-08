La razón por la que HE Bing Jiao portó el pin de España en el podio: "Quería compartir el honor"

Lo que ha demostrado HE Bing Jiao durante las últimas horas es auténtico espíritu olímpico. La jugadora china, que pasó a la final de bádminton femenino tras la fatídica lesión de Carolina Marín, ha querido mandar un vídeo a la española deseándole una temprana recuperación y explicando los motivos por los que quiso llevar el pin de España durante la entrega de medallas. HE Bing Jiao no pudo ganar la final y quedó segunda.

"En primer lugar, quiero desear una pronta recuperación a Carolina Marín. Ella ha logrado grandes hazañas en su carrera y ya ha superado obstáculos y lesiones antes, por lo que confío en que volverá a hacerlo. Espero que vuelva muy pronto a la competición", comenzó diciendo en un vídeo difundido por el Comité Olímpico Español.

HE Bing Jiaoha terminado explicando los motivos que le impulsaron a portar un pin con la bandera de España en su entrega de medalla: "Llevé el pin a la ceremonia porque quería compartir el honor de estar allí con ella y así estar juntas en ese momento". Con este gesto, la deportista china se ha ganado el respeto de todos los aficionados al deporte y el respeto de un país entero.