Raphinha pide perdón por su expulsión en Getafe: "Me equivoqué"

Raphinha se ha disculpado este lunes por su expulsión en Getafe, donde el Barcelona no pudo pasar del empate sin goles. "Me equivoqué y podría haberle cosatado más al equipo", señala el delantero del Barcelona en su cuenta de Instagram en referencia a la acción con Gastón Álvarez.

El Barça no logra imponerse en un partido en el que ambos acabaron con diez y Xavi fue expulsado Partido sin goles pero en el que pasó de todo. Raphinha fue expulsado en la primera parte y Mata, en la segunda. Xavi, por protestar. Se añadieron 26 minutos entre las dos partes. 13 ago 2023 - 20:15

El jugador brasileño del Barcelona vio la tarjeta roja en el minuto 42 del partido, tras propinar un golpe sin balón al defensa uruguayo del Getafe, y ha pedido perdón a compañeros, cuepor técnico y aficionados del conjunto azulgrana. "No es la forma en que yo quería comenzar la temporada. Soy consciente y responsable de lo que pasó ayer por la noche, con los errores aprendemos a mejorar y sin duda mejorarés con mis errores", añade.

Rhapinha espera "compensar su error" y concluye: "Muchos de ustedes ahora me están odiando, pero eso no me impedirá seguir dando lo mejor de mí por esta camiseta, soy culer y seguiré siendo uno de ustedes... Espero poder compensar mi error en todo lo posible con y por este escudo".