Rajon Rondo anuncia su retirada definitiva de la NBA: "Se acabó"

Rajon Rondo deja de forma definitiva el baloncesto. El veterano jugador de la NBA fue contundente en una entrevista en el podcast 'All The Smoke': "Completamente. Ya he terminado. Ahora prefiero pasar tiempo con mis hijos".

"Mi retirada era algo que nunca di por hecho mientras jugaba. Disfruté de cada minuto y valoro mucho el compañerismo que tuve, con los que pude compartir, sentirme parte de ellos, crecer más y más a cada año... He aprendido mucho jugando y es lo que me ha hecho llegar al hombre que soy hoy en día", afirmó.

Rondo se retira a los 38 años, siendo su último equipo los Cleveland Cavaliers.

Rajon RONDOOOOOOOOOO ???



Congrats on an incredible career, enjoy your retirement and thank you for all the special times you shared with us as a Celtic ???? pic.twitter.com/VWpX7OPMoR