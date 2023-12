La 'rajada' de Paco González contra el uso del VAR y una posible solución: "Que sean los equipos"

Cada vez es menos habitual que comunicadores de Tiempo de Juego como Paco González o Pedro Martín clamen a los cielos contra el VAR y el uso absurdo que el arbitraje español hace de esta herramienta que vino para hacer del fútbol un deporte más justo y parece que se está consiguiendo lo contrario.

La última 'rajada' del director de Tiempo de Juego viene a propósito de una jugada completamente normal, en la que, de no ser por los árbitros, el partido de LaLiga de este domingo entre Cádiz y Osasuna habría seguido sin más.

En el minuto 66, 'Chimmy' Ávila ejecuta un remate de cabeza que va fuera de los tres palos de la portería del Cádiz. Conan Ledesma se dispone a sacar de puerta pero el árbitro, Martínez Munuera, dice que el partido se detiene: el VAR le dice que revise una posible mano en el área del Cádiz. El colegiado valenciano se dirige al monitor y se ve cómo, tras el remate de cabeza del delantero de Osasuna, el balón roza los dedos de Momo, sin que interfiera tan siquiera en la trayectoria del esférico. Revisada la jugada, para desconcierto de todo el mundo, el árbitro de campo decide pitar penalti a favor de Osasuna.

La pena máxima la lanza Budimir y marca el que sería definitivo empate a uno.

El desconcierto y la indignación, en Tiempo de Juego, por el VAR

El narrador del partido en Tiempo de Juego, José Manuel Oliva, contó la acción destacando que "ni los protagonistas pidieron nada".

"¡Ya se pitan cosas que ni se protestan! En un juego en el que todo el mundo busca la 'trampita', ahora se pitan penaltis y cosas tan extrañas que ni lo piden los protagonistas", describió Oliva para referirse a que ningún jugador de Osasuna perdió el más mínimo tiempo en pedir penalti por mano de Momo.

Y es que son muchas las jugadas extrañas en las que los árbitros, con ayuda del VAR, señalaron sanciones contrarias a la razón: "La mano de En-Nesiry del Mallorca - Sevilla ; la de ahora (en referencia a la de Momo); el gol anulado al Real Oviedo en Santander...", enumeró un González tan incrédulo como enfadado. "Es que son cosas absurdas que no tienen nada que ver con el fútbol. Es que parece que han puesto a arbitrar a árbitros de hockey-hielo, con respeto al hockey-hielo... ¡Es que ya no sé!".

ESCUCHA LA 'RAJADA' DE PACO GONZÁLEZ CONTRA EL VAR DURANTE EL CÁDIZ - OSASUNA

"¡Luego dice Medina Cantalejo: el que no sabe cómo se pitan las manos es que no ve fútbol! ¡Pues sí lo estamos viendo!", denunció Pedro Martín, aludiendo al responsable del Comité Técnico de Árbitros.

Paco González, sin rodeos, cree que "los árbitros han perdido el conocimiento y hay que quitarles el VAR de las manos: es decir, hay que ponerlo en los equipos".

Y da una solución que se está llevando a cabo en otros deportes, en la que los resultados pueden ser diferentes a lo que está sucediendo en este momento: "que los equipos puedan elegir una jugada en cada tiempo y ya está. Y si tienen razón, siguen teniendo otra oportunidad de pedir el VAR. Pero no se puede seguir dejando en manos de los árbitros porque van a seguir pitando absurdeces".

La gran decepción de Sergio González: "El VAR nos ha quitado"

El entrenador del Cádiz, Sergio González, afirmó tras el partido contra Osasuna, que igualó en el estadio Nuevo Mirandilla con una pena máxima señalada por mano de Momo, que "no es penalti, es de cachondeo", y que el VAR les "ha quitado dos puntos".

"Si por tus errores pierdes el partido bastante tienes con eso, pero encima tienes que pagar los errores de otros", dijo en alusión al uso del VAR, y añadió que se están "cargando este deporte porque el foco ya no está ni en el futbolista".



"El árbitro principal sigue siendo el del campo y no ha visto nada, mientras que el VAR vino para solventar acciones en las que el de campo no tenga percepción buena, pero no para entrar todo el rato y en situaciones en las que no tiene que entrar", se quejó Sergio González.



"Hay mucho corporativismo entre los árbitros, cuando el VAR llama el árbitro de campo este tiene que ceder aunque vea otra cosa y pitar lo que ve el compañero que le ha llamado", opinó el técnico del Cádiz.