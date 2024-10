La rajada de Jürgen Klopp sobre Sergio Ramos: "No creo que sea un buen compañero"

El entrenador alemán Jürgen Klopp en una entrevista concedida al pódcast 'Einfach mal Luppen', que realiza el exfutbolista del Real Madrid Toni Kroos junto a su hermano Félix, el ex-técnico del Liverpool se refirió a las críticas recibidas desde su anunciada incorporación a la corporación de las bebidas energéticas y arguyó que "no puedes hacer que tus decisiones dependan de las reacciones de otras personas para estar en paz con ello".

En la entrevista Klopp también deja unas polémicas palabras sobre Sergio Ramos después de que Kroos le preguntara por los duelos que habían tenido como jugador del Real Madrid y entrenador del Liverpool en las finales de Champions de 2018 y 2022.

EFE Klopp saluda a Zidane en un partido entre Liverpool y Real Madrid.

“¿Es realmente un buen tipo el Sr. Ramos? Nunca será mi favorito como jugador. El partido fue brutal. Por supuesto que él no pudo saber que le reventaría el hombro en mayor o menor medida, pero todos sabemos que sin duda aceptó las consecuencias. Y nunca pude entender esa mentalidad. Nunca tuve jugadores así. Y cuando los tuve, me aseguré de que no estuvieran más. Eso es demasiado para mí”, dijo sobre el sevillano a lo que Kroos se limitó a contestar que Sergio Ramos era un buen compañero.

“A Courtois le ardían los guantes en esa final, nadie podrá explicarme hasta que me vaya a la tumba cómo pudimos perder ese partido al final. Nunca he conocido a un equipo al que no le afectasen para nada los periodos de presión nuestros como a vosotros. Era como si lo hubierais planeado: ‘dejad que se diviertan un poco y luego atacaremos en el momento decisivo’. Erais una máquina de resultados, sobre todo en la Liga de Campeones, una auténtica locura. No siempre jugabais bien. Merecimos ganar aquella final con Courtois. Fue muy duro”, afirmó sobre la final perdida en 2022 en París.