Rafa Nadal pone fecha a su retirada: "Hay muchas posibilidades"

Rafa Nadal no juega un partido oficial del circuito ATP desde el 18 de enero de este año y hace unos días anunció en sus redes sociales que volvería a las pistas para disputar el torneo de Brisbane. En unas nuevas declaraciones ha dejado caer los tiempos de su futura retirada y que su principal objetivo era "no terminar mi carrera deportiva en una reda de prensa. He luchado y mantenido la ilusión en todo momento para que eso sucediera", aseguró el tenista.

El de Manacor afirmó en este nuevo vídeo algo que ninguno de sus aficionados querría escuchar, aunque ya lo hubiese dejado caer en alguna que otra ocasión. "Es una realidad. Hay muchas posibilidades de que este sea mi último año, sin ninguna duda. Hay posibilidades de que solo sea medio año, de que sea un año completo o de que no podamos llegar a todo eso", explicó.

Los tiempos de Rafa Nadal

El tenista es el número 663 del ranking ATP en la actualidad, aunque pretende que este próximo año 2024 sea un gran año para su posible retirada. De esta manera, el primer torneo importante que tendría en su punto de mira es el Open de Australia. Para poder acceder a este tipo de Grand Slams, Rafa Nadal optaría por utilizar la posibilidad del ranking protegido.

"Solo estoy en condiciones de decir que vuelvo a competir, sigo teniendo en mi cabeza que es muy posible de que este sea mi último año y voy a disfrutar cada torneo como si así fuera. No lo voy a anunciar como tal (como que será su último año de manera oficial) porque al final uno no sabe lo que puede pasar y siempre hay que darse la oportunidad y no ser esclavo de lo que se ha dicho", aclaró. Rafa Nadal dejó una pequeña posibilidad a aguantar algo más de tiempo en el circuito, pero lo ve complicado. "Si de repente las cosas me permiten y el físico me permite seguir adelante y disfruto de lo que hago, para que me voy a poner una fecha límite. No tendría sentido", afirmó.