Rafa Nadal: "Si yo fuera el capitán, no me elegiría para jugar otro partido"

¿Qué has sentido antes y después del partido?: Sabía que podía ser mi último partido como tenista profesional. Los momentos previos han sido emocionantes y difíciles de gestionar, muchas emociones He intentado hacerlo de la mejor manera posible. No puedo agradecer lo suficiente a toda la gente que me ha ayudado. El público ha estado increíble, como lo ha estado siempre que he jugado en España. He intentado tener la mejor actitud, la energía adecuada pero no ha sido suficiente. El otro era mejor que yo hoy y nada que decir. Se tomó la decisión de que jugara yo, sabíamos que era con un poco de riesgo, pero David nos había visto entrenar y ha considerado que era lo adecuado. No he podido dar el punto, lo he intentado como siempre. Uno no puede controlar el nivel que tiene, solo la actitud y energía, que no me ha fallado; pero no he podido tener el nivel necesario. He estado más acertado en los entrenamientos que en la competición.

Podía ser tu último partido: No lo sé, por algo tenemos un capitán que toma decisiones, yo solo soy un jugador. No me pongáis la presión de no ser nada más que un jugador. Dije que si no me veía preparado, me descartaría, pero no ha sido el caso. He entrenado bien para poder ganar pero en competición no he podido rendir lo que me hubiera gustado. Después del partido, lo lógico es que haya otra oportunidad y pasemos hoy. Yo pondría otro jugador si fuera capitán.

Parece que no quieras jugar otro partido: Lo viviría todos los días si pudiera, pero otra cosa es lo que yo crea que sea lo mejor para el equipo. Hoy no se sabía lo que era mejor para el equipo porque estaba la incógnita de cómo estaba y en los entrenamientos estaba más o menos bien, pero claro que tengo ganas. Ojalá se pudiera dar la situación de seguir adelante y voy a seguir trabajando para ser elegible. Creo que después de lo que he visto de mi nivel en competición, creo que si yo fuera el capitán, no me elegiría a mi. Si ganamos y el viernes me dice que David que juegue yo, lo haré con la máxima ilusión.

¿Ha sido tu partido de mayor intensidad emocional?: No ha sido el partido de mayor intensidad emocional pero hay unas circunstancias que hace que todo sea muy rápido, que no tenga los automatismos, la pista es muy rápida y no tenía la agilidad mental para tomar decisiones sin pensar. Hay muchos partidos más estresantes en mi carrera. Son emociones que he tenido que gestionar y lo he intentado hacer de la mejor manera posible. He hecho lo que he podido y no he dado para más.