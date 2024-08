Rafa Nadal anuncia que no disputará el US Open

Rafa Nadal ha anunciado en la tarde de este miércoles en sus redes sociales que no disputará el US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada.

"Hola a todos, les escribo hoy para contarles que he decidido no competir en el US Open de este año, un lugar del que tengo recuerdos increíbles. Extrañaré esas sesiones nocturnas elécticas y especial en Nueva York, pero no creo que pueda dar el 100% esta vez", era el mensaje que escribía el tenista balear en su cuenta de X.

Y añadía: "Gracias a todos mis fans de Estados Unidos en particular. Los extrañaré a todos y los veré en otra ocasión. ¡Mucha suerte a todos en el siempre increíble US Open!".

Para finalizar, Nadal anunciaba que disputará la Laver Cup que se disputará del 20 al 22 de septiembre en Berlín.