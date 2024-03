Lo que Manolo Lama cree que Marruecos puede robarle a España tras el nuevo caso Rubiales: "Sin duda"

España organizará junto a Marruecos y Portugal el Mundial 2030 de fútbol. Un campeonato que arrancará en Uruguay, Argentina y Paraguay y cuyo grueso de encuentros se disputarán en territorio ibérico y el país africano. Poco a poco se van desvelando detalles del torneo, pero sigue sin saberse donde se jugará la final y cuántos partidos y sedes habrá en cada una de las naciones.

El presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), Faouzi Kekjaa, anunció que Marruecos había presentado seis sedes para el Mundial 2030 conjunto con España y Portugal y deseó que la final de la competición se celebrara en el futuro estadio de Casablanca

En declaraciones a la emisora marroquí Radio Mars, Lekjaa explicó que la FIFA exigía a la candidatura conjunta entre 14 y 18 estadios en total y que Marruecos presentó seis sedes-Agadir, Marrakech, Casablanca, Rabat, Tánger y Fez-, pero añadió que "hay otras sobre las que se tomarán decisiones próximamente

El Gran de Estadio que Marruecos construirá en Casablanca para acoger el Mundial de 2030 se hará en un terreno de 100 hectáreas, tendrá una capacidad para 115.000 espectadores, dispondrá de una pista de atletismo, una piscina cubierta, un centro comercial y un hotel.

Estos son algunos de los detalles del futuro estadio, que se ubicará junto a la ciudad de Casablanca y tiene un presupuesto provisional de 5.000 millones de dirhams (459 millones de euros), según el pliego de condiciones del concurso arquitectónico, publicado por Sonarges y ANEP, las empresas públicas marroquíes dedicadas a inversión deportiva y equipamientos públicos.





Este estadio será el mayor campo de estas características construido en el norte de África, indica el resumen del concurso, se destinará a acoger los eventos deportivos y culturales de masas y será concebido "en conformidad con las más recientes exigencias de fútbol internacional, concretamente las normas de la FIFA de 2030"

El complejo del Gran Estadio se construirá en la provincia de Benslimane, dentro el municipio de Mansouria, a unos 38 kilómetros de Casablanca y cerca del aeropuerto de Benslimane, sobre una superficie de 100 hectáreas.

Detalles de un complejo espectacular

El estadio contará con tribunas cubiertas con una capacidad de acogida de 115.000 espectadores, vestuarios destinados a los jugadores, árbitros y otros delegados, además de locales de restauración y puntos de venta. Junto al recinto habrá cuatro campos de entrenamiento homologables por la FIFA, espacios comerciales y otros locales.

Dentro de la superficie de 100 hectáreas que abarcará todo el complejo deportivo se prevé la construcción de una pista de atletismo con una capacidad para 25.000 espectadores, un gimnasio, una piscina olímpica, un centro de congresos, un centro comercial y un hotel. La financiación del Gran Estadio procede de un convenio que firmó el Gobierno marroquí el pasado 20 de octubre con la empresa pública de inversiones Caja de Depósito y Gestiones (CDG).

En este convenio se moviliza un presupuesto de 14.500 millones de dirhams (unos 1.300 millones de euros), que se destinarán también a reformar otros seis estadios en Tánger, Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech y Fez que acogerán la Copa de África de 2025 y el Mundial de 2030.





La opinión de Manolo Lama

Manolo Lama cree que el país africano va a intentar sacar tajada de la crisis que hay en España por culpa de la actuación judicial contra la RFEF. No cree que la FIFA nos vaya a quitar la organización del torneo, pero si que Marruecos no va a desaprovechar la oportunidad de llevarse la final a su país: "España no se lo merece porque España no tiene culpa de lo que han hecho unos golfos. Ahora, que nos lo pueden quitar, pues sí, pero España como país no se lo merece. Se ama al fútbol, hay estadios maravillosos. La FIFA puede hacer cualquier cosa y ayer me sorprendió una noticia cuando salía el tema Rubiales.

Casablanca va a construir el estadio más grande de Europa y de África… Marruecos va a intentar aprovecharse no tengo ninguna duda y se va a querer llevar la final y forzará y apretará mucho a la FIFA para llevárselo. Marruecos tiene dinero, no tiene grietas porque lo que ocurre no lo sabemos y nos lo van a intentar levantar…", aseguraba rotundo el periodista de la Cadena COPE.

