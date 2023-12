¿Puede repetir milagro evolutivo Aston Martin en 2024?: "Nos pondríamos por delante de Red Bull"

Una vez finalizada la temporada 2023, todos los ojos están puestos en el año que empieza y en un 2024 en el que de nuevo habrá cambios en la normativa y en el que las escuderías intentarán acabar con el tiránico dominio de Red Bull y de Verstappen. Los austriacos han ganado todas las carreras menos el GP de Singapur que fue a parar a las vitrinas de Carlos Sainz con su Ferrari.

Una de las grandes revelaciones de la pasada campaña fue Aston Martin. Los coches verdes, con Fernando Alonso al volante, arrancaron como un tiro y llegaron a subirse hasta en siete ocasiones al podio. Ahora, el equipo se encuentra en plena preparación del AMR-24 en la nueva fábrica de Silverstone.

"Creo que nos ayudó a dar un salto tan grande el hecho de no estar tan arriba en cuanto al punto de partida. Si tuviéramos que dar el mismo salto ahora, nos pondríamos bastante por delante de Red Bull, lo cual no va a suceder", reconoce en una entrevista Tom McCullogh, jefe de rendimiento de Aston Martín.. "Sí, empezamos mucho más cerca de la parte delantera de la parrilla, pero el salto no fue tan grande tampoco porque veníamos en mejora al final de 2022. Lo es si lo comparamos con el comienzo de 2022, pero no con el final de 2022".

Hasta que el desarrollo no fue el adecuado y cayó hasta el quinto puesto en una temporada fantástica. McCullough cree que "algunos equipos han evolucionado muy bien su coche este año, pero posiblemente admitan que también empezaron mal". Por lo tanto, en 2024 el panorama cambiará: "Los márgenes dudo que vayan a ser demasiado grandes entre todos los equipos. Todo el mundo está tratando de conseguir ese extra de 10, 15 o 20 puntos más de carga aerodinámica que los demás. Porque eso es lo que te dará la ventaja en la pista, y también la ejecución de las carrera".