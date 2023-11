La propuesta de Siro López ante la gran cantidad de partidos en el fútbol: "En la NBA lo tienen"

El actual parón de selecciones de este mes de noviembre se ha cebado con los equipos de LaLiga y con el Manchester City. Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad, Sevilla, Mallorca y Villarreal han sufrido las consecuencias del virus FIFA. Los seis equipos españoles han perdido un total de ocho futbolistas que se han lesionado con sus respectivas selecciones. Y, por su parte, el equipo inglés es el más castigado del fútbol europeo. El conjunto dirigido por Pepe Guardiola acumula un total de cinco bajas entre los que están los siguientes futbolistas: Haaland, Matheus Nunes, Kovacic, Nathan Aké y Ederson.

La peores lesiones de todas, quizás, son las que han sufrido Camavinga con Francia y Gavi con España. El centrocampista del Real Madrid cayó en un entrenamiento de la selección francesa y las pruebas médicas determinaron estará entre 8 y 10 semanas alejados de los terrenos de juego. El futbolista azulgrana, por su parte, dejó el césped del José Zorrilla entre lágrimas y podría tener una "grave lesión de rodilla".

La crítica de Pepe Guardiola al calendario y las pretemporadas

Pep Guardiola se mostró muy crítico con las pretemporadas eternas de los equipos y con el calendario actual del fútbol. El entrenador del Manchester City, antes del inicio de la temporada, hizo un duro alegato tras conocer el alcance de la lesión de su futbolista estrella Kevin De Bruyne.

El centrocampista belga sufrió una lesión en la primera jornada de la Premier League que le mantiene apartado de los terrenos de juego desde el pasado mes de agosto. "Es una lesión serie. Tenemos que decidir en los próximos días si se opera o no", dijo el entrenador español en la previa de la Supercopa de Europa contra el Sevilla.

De Bruyne fue sustituido por lesión ante el Burnley el pasado viernesCordon Press

Y agregó: "Estará fuera tres o cuatro meses. Él estaba bien quiso jugar y hablé con los doctores antes de tomar la decisión".

En la rueda de prensa de aquel partido Guardiola se mostró mucho más tajante: "Ya veis cuántos cruzados ha habido en este principio de temporada. Te hacen viajar a Asia y América por cuestiones de negocios, te hacen jugar partidos durísimos contra rivales muy fuertes y en campos en malas condiciones...y la gente cae, cae y vuelve a caer".

Pep Guardiola, durante una entrevista para Movistar, en la previa de la Supercopa de Europa

Y concluyó recordando una gira con el Barcelona por Japón y Core: "Mi primer año en el Barça tuvimos 25 días para trabajar hasta jugar el primer partido oficial para disputar la previa de la Champions. Esta vez hemos tenido tan solo cuatro o cinco días".

Juanma Castaño lanzó la pregunta sobre el saturado calendario de fútbol a todos los tertulianos del Tertulión de los domingos. El primero en responder fue Siro López, que comparó el deporte rey con la NBA: "La carga de trabajo y de partidos influye en los jugadores y los futbolistas no tienen tiempo en verano para recuperar físicamente. En la NBA se juegan 3 o 4 partidos por semana y se entrena diaramente. La gran diferencia entre ambos deportes es la amplitud de las plantillas y que tiene más tiempo de descanso".

Y agregó: "No tendrán descanso porque cada vez inventan más cosas". A lo que David Albelda respondió: "Mes y medio de vacaciones para los futbolistas es una barbaridad. Yo, afortunadamente, tengo esa experiencia y sé que volver después de un mes es complicado".

El siguiente en responder a la pregunta del director de El Partidazo de COPE fue Roberto Palomar, que se mostró a favor del fútbol de selecciones. "Me niego a ponerle la cruz a las selecciones, son una parte muy importante del fútbol y todos llegamos con ganas a junio para la Eurocopa", afirmó.

Aunque se mostró crítico con el calendario: "Deben hacer una Eurocopa con menos equipos como antes. Y no entiendo la pregunta a Luis de la Fuente sobre la proteger o no a Gavi. No debemos cargarle el muerto a la selecciones. Es un tema estructural".

Manolo Lama, por su parte, recordó las palabras de Pep Guardiola: "Dijo que los jugadores debían decir basta, pero si lo hacen también renunciarían a gran parte de su salario". A lo que Juanma Castaño señaló para cerrar el debate: "Tenéis el sindicato para algo. Los principales perjudicados son los jugadores y deberían plantear sus propias soluciones".

