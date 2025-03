El problema de Lunin con el castellano que le ha metido en un buen lio: “Tenemos que ganar estos partidos sin ayudas”

Andrei Lunin, portero ucraniano del Real Madrid, tuvo que defender este sábado la meta de su equipo en el Bernabéu ante el Leganés por los problemas físicos del belga Thibaut Courtois, el titular habitual. No fue su mejor actuación, pues encajó dos tantos obra de Diego García y Raba, y encima se metió en un buen lío por unas palabras en zona mixta.

Y es que Lunin, a pesar de llevar desde 2018 en España, 7 años en los que ha pasado por Madrid, Oviedo y Valladolid, aún no domina del todo el lenguaje y eso le ha jugado una mala pasada como ha tenido que explicar en Instagram: “Intentar aprovecharse de mi falta de dominio del castellano no me parece correcto, pero intentaré mejorar. Triunfo muy merecido ayer. Hala Madrid”, escribió en la mañana de este domingo el ucraniano.

Todo viene a raíz de unas declaraciones postpartido en las que después del polémico arbitraje de González Fuertes en el Bernabéu se ha interpretado que había justificado que su equipo había sido ayudado por el colegiado asturiano: “No quiero hablar de las decisiones de los árbitros, tenemos que ganar estos partidos sin ayudas. Me refiero a que tenemos que solucionar los partidos jugando bien, jugando ordenados, intentando no encajar goles. Ganar así para no meterse en el mundo de los árbitros”, afirmaba.

Ese “tenemos que ganar estos partidos sin ayudas” ha causado un gran revuelo y debate en las redes sociales. Tanto que el propio futbolista ha tenido que criticar que se hayan manipulado sus declaraciones.