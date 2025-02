El principal miedo que tiene Poli Rincón de cara al derbi ante el Atlético: "Lo de este país es extraordinario"

Real Madrid y Atlético de Madrid se juegan este sábado gran parte de sus respectivas opciones para ganar el título liguero en un encuentro que se podrá seguir en directo en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo líder de la radio deportiva española a partir de las 21:00h

COPE Tiempo de Juego en el Santiago Bernabéu

Encuentro que viene marcado por toda la polémica arbitral que comenzó el pasado fin de semana con el partido Espanyol-Real Madrid y que desencadenó en la carta del equipo blanco contra el estamento arbitral del pasado martes.

palabras de ancelotti antes del derbi

Carlo Ancelotti respondió al presidente de LaLiga, Javier Tebas, que apuntó que el club blanco con su carta de protesta contra el arbitraje ha "perdido la cabeza", y defendió que nadie la ha perdido demandando "una explicación" para "aclarar las cosas".

Tebas apuntó, tras la reunión mantenida el jueves entre LaLiga, el Comité Técnico de Árbitros, la Real Federación Española de Fútbol y todos los clubes profesionales salvo el Real Madrid, que el club que preside Florentino Pérez "está en contra de todo y quiere hacer daño a la competición".

Ancelotti, la única voz autorizada del club blanco que habla en rueda de prensa cada semana, no dudó en responder al presidente de LaLiga en vísperas del derbi madrileño: "Tebas se puede quedar tranquilo porque nadie aquí ha perdido la cabeza, se ha pedido una explicación de lo que ha pasado para aclarar las cosas para cambiar un sistema con el que nadie está contento".

También tuvo palabras el técnico italiano para los clubes españoles que han criticado la forma de actuar del Real Madrid.

"Nosotros no estamos contentos en un sentido y todos los otros clubes no lo están porque piensan que es un sistema que favorece al Real Madrid. Cuando el Real Madrid quiere cambiar este sistema, todos están en contra. Me sorprende un poco, pero me gustaría hablar de fútbol. Tebas tiene que quedarse tranquilo porque nadie de nosotros ha perdido la cabeza", manifestó.

Ancelotti insistió en la petición del Real Madrid de los audios del VAR de la jugada en la que el defensa del Espanyol Carlos Romero frenó a Kylian Mbappé, con una entrada que fue castigada con tarjeta amarilla. "No los hemos recibido todavía. Por qué no lo quieren dar, no lo sé. Hay que preguntarles a ellos".

EFE Imagen de la entrada de Carlos Romero a Mbappé

"Hemos pedido solo los audios que algunas veces los han sacado y otras no. No hemos pedido algo secreto, es una jugada queremos saber cómo la han manejado y nada más. No hay nada perverso", defendió.

simeone

Diego Pablo Simeone dejó claro este viernes que no piensa sobre "cómo va a salir" el árbitro del derbi ante el Real Madrid, César Soto Grado, eludiendo a las polémicas arbitrales porque está centrado en un partido que será para "controlar los espacios" y las individualidades del rival.

"No estoy pensando en cómo va a salir el árbitro, sino pensando cómo vamos a salir nosotros al partido, esperando poder hacer un partido en consecuencia de lo que venimos haciendo en este último tiempo y sabiendo cómo se enfrenta a un rival con grandísimas individualidades", dijo Simeone.

deportes cope

Este viernes, con Luis Munilla, hemos repasado toda la previa del derbi en Deportes COPE y Poli Rincón ha respondido sobre si le da más miedo los árbitros o el Atleti: "Se tiene que preocupar del Madrid. El Madrid tiene un objetivo que es el más importante, ganar el partido. Luego podemos hablar de todo lo que quieras. Porque mañana, pase lo que pase, no tengas ninguna duda de que se va a hablar de los árbitros. Yo estoy bastante cansado con este tema. Hoy Ancelotti ha respondido extraordinariamente bien. O sea, cuando el Madrid se está quejando de, supuestamente, de un sistema que le favorece a él y no quiere que ese sistema siga, y que no quiere que siga así, si te va bien, ¿por qué te vas a quejar el Madrid? Porque estaría encantado con que le fuera bien que fuera ganando los partidos gracias a los árbitros. Y ahora resulta que cuando el Madrid se queja y dice, vamos a cambiar esto, todos los demás equipos quieren seguir con ese sistema. Es magnífico, lo de este país es extraordinario".