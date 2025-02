LaLiga va a denunciar al Real Madrid por su carta contra los árbitros

Javier Tebas, se mostró duro este jueves con el proceder del Real Madrid tras la carta en la que se quejaba tras el arbitraje sufrido el pasado sábado ante el RCD Espanyol y afirmó que "ha perdido la cabeza" y que "quiere hacer daño a la competición, no sólo al colectivo arbitral", mientras que también celebró la absolución de Rafael Louzán, "una sorpresa para muchos que esperaban la sentencia de muerte".

"El Real Madrid quiere hacer daño a la competición, ya no solo al colectivo arbitral. Tiene un relato de victimismo donde la guinda fue la nota que sacaron el otro día, pero llevan con un relato de victimismo que no es así", expresó Tebas a los medios tras salir de la reunión entre la RFEF, los clubes y el Comité Técnico de Árbitros (CTA).

En este sentido, cree que la entidad que preside Florentino Pérez "hace un mal análisis del 'caso Negreira'" porque lo que se ha "acreditado que parece ser que podía ser es para el tema de influir en los ascensos y descensos". "No hay acreditado ningún pago a árbitros ni a nadie y han construido un relato de victimismo exagerado, fuera de lugar y con un objetivo, en mi opinión, de hacer daño a la competición. En la nota se leía lo de la competición adulterada, con un tema desmedido, han perdido la cabeza", recalcó.

De todos modos, el mandatario cree que "por qué no" el Real Madrid puede tener acceso a los audios del VAR, como ha reclamado tras el partido ante el Espanyol, y que es su "decisión" acudir a la justicia ordinaria para obtenerlo. "El Real Madrid está en contra de todo. Yo se los entregaría al Real Madrid y a cualquier club, pero son decisiones de la RFEF y del CTA", aseveró.

EFE Enríquez Negreira, durante un partido como árbitro.

Tebas replicó el mismo mensaje de estar "en contra de todo" para justificar la ausencia del club madridista en la reunión de este jueves y confirmó que van a "denunciar" la carta del pasado lunes. "Vamos a ver si es al club, a quien firmó la carta, a la Junta Directiva. Estamos analizando el tema a nivel jurídico, pero evidentemente este tipo de notas no se pueden consentir porque hay falsedades o medias verdades que lo que quieren es influir en algunos temas que no pueden ser", advirtió.

"Yo no sé dónde se quedó lo del caballero que da la mano del himno", añadió Tebas, que puntualizó que se puede acudir a la "jurisdicción civil" sin necesidad de recurrir al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) porque "hay insubordinaciones que van contra el honor de personas instituciones y competiciones, que no se pueden hacer de forma gratuita".

"QUIÉN CALIENTA LOS PARTIDOS ES REAL MADRID TV"

El presidente de LaLiga explicó que "se puede decir que hay sospechas sobre el pago de ascensos y descensos, pero nunca sobre el tema arbitral". "Y además saca de contexto alguna resolución judicial, un auténtico caos", remarcó, confesando que no le ha "sorprendido" que nadie haya salido en defensa del Real Madrid "porque la gente está harta".

Tebas insistió en que no tiene "por qué hablar" con Florentino Pérez y además piensa que acabarían "igual" que siempre y sin "avanzar", dejando claro que no puede tratar nada con "alguien que considera que la competición está adulterada, que los árbitros son unos corruptos, que tuvo un trato de desprecio con el presidente de la RFEF en su momento".

CORDONPRESS Florentino Pérez, durante un acto oficial en el Santiago Bernabéu

"No", replicó cuestionado sobre si es necesario que haya entendimiento con el Real Madrid para que la Liga española pueda crecer. "Para que la competición avance lo que tendría que hacer es hacer caso el presidente del Real Madrid a los otros 41 clubes y venir a la institución y discutir con la institución, no más. No porque sea el Real Madrid toda la institución va a sus oficinas, esto no funciona así", sentenció.

"Yo creo que ha tenido una dinámica que parece difícil de reconducir. Además, conociendo a Florentino Pérez, es que siempre tiene razón. Yo creo que para él sería que fuésemos todos de rodillas a las oficinas de ACS a decirle 'perdón, Florentino, es verdad que viniste a salvar el fútbol y no nos habíamos dado cuenta hasta que habéis sacado la carta'", agregó irónicamente.

Sobre los tuits desde la cuenta oficial de 'X' del Atlético del Madrid previos al derbi del sábado en el Santiago Bernabéu, el abogado fue claro y no opina que arrojen más tensión. "Son divertidos y jocosos. Aquí quien calienta los partidos es Real Madrid TV, quien llama a corruptos a los árbitros es Real Madrid TV, quien dice que es una competición adulterada es Real Madrid TV. Que el Atlético ponga unos dibujos, unas palabras y una referencia, me parece irónico, no puedo calificarlos de otra forma", subrayó.