Primeras declaraciones de Gallinari después de que un "tiburón" atacara a su mujer embarazada: "Tuvimos suerte"

La periodista deportiva italiana Eleonora Boi vivió hace casi una semana una verdadera pesadilla. La reportera, de 39 años y embarazada de su tercer hijo, se encontraba bañándose en una concurrida playa de Puerto Rico, como ella misma relató, abarrotada de turistas y familias, y muy cerca de la orilla.

De pronto, sintió una mordedura intensa en el muslo de una de sus piernas. En cuestión de segundos, el agua a su alrededor se tiñó de sangre, desatando el caos. Gritando de dolor y pánico, logró salir del mar con ayuda de varios bañistas. Fue trasladada de urgencia a un hospital cercano.

momentos de terror

Boi comenzó a gritar desesperadamente, como ella misma relató después del incidente. Fue rápidamente auxiliada por varios presentes, quienes lograron sacarla del agua. Una mujer que se encontraba cerca reaccionó con rapidez y le aplicó presión sobre la herida utilizando unas toallas.

Su esposo, Danilo Gallinari, exjugador de la NBA y actual integrante de los Vaqueros de Bayamón, llamó de inmediato a los servicios de emergencia para que su esposa recibiera atención médica lo antes posible. Mientras tanto, varias mujeres intentaban consolar a Boi, que se encontraba en estado de shock, llorando del dolor y con angustia por lo vivido, al igual que se hacían cargo de sus hijos menores de edad.

En estos momentos, Boi está recuperándose de la gravedad del ataque del animal, que de momento no han podido confirmara que se tratara de un tiburón. La herida fue de una envergadura de 15 centímetros, y que necesitó de una intervención quirúrgica. Un hecho que destacó la periodista a través de las redes sociales.

Tras todos los mensajes vertidos apoyando a la reportera italiana, ella ha publicado un post para calmar a sus seguidores y dar las gracias por tanto cariño.

gallinari se siente reforzado tras lo vivido

Su marido, Danilo Gallinari que tenía que jugar este pasado lunes con su equipo los Vaqueros de Bayamón vio el partido junto a su esposa en el hospital. Pero el jugador de baloncesto sí que fue para el segundo encuentro, y tras la victoria de su equipo por 100-79 señaló lo siguiente: “Estábamos todos en el agua, con los niños, y esa es la parte más aterradora. Fue una situación terrible. Tengo que decir que tuvimos suerte con los niños porque estaban en el agua con nosotros, mi hija y mi hijo, y ella está embarazada. Muchas cosas malas hubieran pasado pero ella es fuerte y se va a recuperar” .

En su primer año en la liga puertorriqueña, Gallinari promedió 19.4 puntos y 6.0 rebotes en 29 juegos. Fue incluido en el equipo ideal del torneo 2025 junto a sus compañeros Chris Duarte y JaVale McGee, Defensa del Año.