Sigue este viernes Tiempo de Juego desde las 20:30h con el Barcelona - Sevilla

Barcelona y Sevilla abren la 8ª jornada de Primera División en Montjuic. Los de Xavi Hérnandez buscarán resacrise del empate en Mallorca y meter presión con el triunfo a Girona y Real Madrid que se enfrentan con el liderato en juego. Los de Mendilibar, por su parte, afrontan el partido con la baja de última hora de En-Nesyri y con la mirada puesta en el PSV. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama Castaño desde las 20.30h, en COPE.

Barcelona - Sevilla (21:00 Horas)

El FC Barcelona recibe este viernes al Sevilla FC en el Estadi Olímpic Lluís Companys (21.00), en la Jornada 8 de LaLiga EA Sports, con la intención de recuperar el liderato provisional, las buenas sensaciones y la racha de victorias perdidas con el empate en Mallorca, ante un Sevilla FC que está encontrando la buena dinámica y será un rival "rocoso y difícil", en palabras de Xavi.

Sin Frenkie De Jong ni Pedri y con los mismos jugadores que tenía a su disposición el pasado martes en Son Moix, el técnico blaugrana confía en volver a la senda del triunfo para intentar recuperar cuanto antes la primera posición en la tabla, ni que sea de forma provisional.

Ganar es vital para un Barça que ahora mismo está, tras ese 2-2 ante los 'bermellones', en tercera posición a un punto del Real Madrid y a dos del sorprendente líder Girona FC. Y, curiosamente, 'gironins' y blancos se ven las caras este sábado en Montilivi en un duelo directo por la cabeza. Así que una victoria del Barça presionaría a sus dos rivales del momento.

Xavi defiende que su equipo no jugó mal en Mallorca; y seguramente, no lo hizo. Más allá de los dos goles, tuvo un palo en botas de Joâo Félix, Raphinha falló un mano a mano clamoroso y tuvo más opciones de gol que un Mallorca que estuvo muy fino y acertado, bien asentado, y aprovechó los fallos clamorosos del equipo catalán.

El mal pase de Marc-André Ter Stegen, primero, y una imprecisión a la hora de salir y cortar la jugada entre el alemán y Ronald Araujo, después, dieron alas a los mallorquines. De ahí que Xavi pida recuperar y mantener el altísimo nivel defensivo de la pasada campaña, que fue el artífice del éxito doméstico y del título liguero.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para dejar en el olvido Son Moix, el Barça apela al incipiente espíritu de Montjuïc, el que les hizo remontar en apenas 10 minutos el 0-2 adverso contra el RC Celta de Vigo para ganar 3-2 el último duelo jugado en la montaña mágica barcelonesa. Pero sin Pedri y sin De Jong, jugadores como Gündogan y Gavi deben dar un paso al frente.

COPE en Montjuic





Se atascó el Barça a nivel ofensivo en Son Moix en buena parte del partido. En casa, aunque sea de alquiler, y frente a un Sevilla en crecimiento pero que no está a su máximo nivel, deben tirar de fe y juego, de ese ADN que tanto nombra Xavi, para intentar ganar y, a poder ser, hacerlo de una manera que haga subir de nuevo el ánimo en Can Barça.

Presumiblemente regresará al once inicial Jules Koundé, exjugador del Sevilla FC, tras ser suplente en Mallorca. Igual sucedería con Robert Lewandowski o con Lamine Yamal, si bien el buen partido de Raphinha, gol incluido y pese al citado fallo en el uno contra uno, podría hacer que el brasileño siguiera saltando al terreno de juego de inicio.

Pocas rotaciones en un Barça que está ante un partido exigente. Y es que el Sevilla FC llega a esta cita tras golear, 'manita' incluida (5-1), al UD Almería y, además, no pierde entre todas las competiciones desde el 1-2 en casa ante el Girona, a finales de agosto.

José Luis Mendilibar tiene rencillas pasadas en Barcelona. "El Sevilla y yo llevamos mucho tiempo sin ganar allí. Como entrenador en ninguno de los equipos que he estado he sacado nada allí. Mañana somos dos los que podemos salir victoriosos de allí", apuntó en la previa. Mirando atrás, el Sevilla no gana en Liga en Barcelona desde 2003, hace dos décadas.

Ahora, los sevillistas recuperarían en su portería a Dmitrovic, y tirarían de la veteranía de Sergio Ramos y Jesús Navas --ambos halagados por Xavi en la previa-- así como del exblaugrana Ivan Rakitic para intentar no descarrilar, ahora que por fin su tren empieza a coger velocidad, aunque tendrá una baja importante en la figura de Youssef En-Nesyri, lesionado en un tobillo y cuyo puesto podría ser para Rafa Mir.

Con un 'Mendi' que no ha podido pescar en Barcelona y un Sevilla que tiene uno de los peores registros como visitante ante el Barça, el Sevilla solo puede ir a mejor. Puntuar sería un éxito. Ganar, darle la vuelta a la tortilla y dejar al Barça en una situación complicada. Así que el Barça apela al espíritu de Montjuïc y el Sevilla a que, con corazón y orgullo, se pueda acabar la mala racha.

POSIBLES ALINEACIONES:

Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen, Balde; Romeu, Gündogan, Gavi; Raphinha, Lewandowski y Joâo Félix.

Sevilla: Dmitrovic; Navas, Badé, Ramos, Pedrosa; Sow, Fernando; Lamela, Rakitic, Lukébakio; y Rafa Mir.

DESCÁRGATE LA APP DE 'TIEMPO DE JUEGO' Y SUSCRÍBETE A SUS NEWSLETTERS

'Tiempo de Juego' tiene además su propia app en App Store y Android, donde podrás encontrar las últimas noticias, toda la información sobre el programa, vídeos exclusivos con los colaboradores, los resultados de las principales competiciones y los programas deportivos que sólo podrás escuchar en COPE.es. También está disponible de forma gratuita en iPhone y Android la app de COPE con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias y la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil.

Y si quieres recibir diariamente la mejor información del mejor equipo de Deportes, suscríbete a nuestras newsletters. En primer lugar debes registrarte en nuestra web. Para ello, tienes que pinchar en el icono de registro que podrás encontrar en la parte superior de COPE.es, tanto en su versión PC como en móvil. Para registrarte basta sólo con facilitar tu correo electrónico. También puedes acceder con tu perfil en Facebook. Una vez registrado, accede a la opción "Newsletters" de tu perfil y selecciona aquellas a las que quieres suscribirte de manera gratuita. Una vez hecho esto, las recibirás en tu email. En la misma categoría podrás darte de alta en nuevas newsletters o darte de baja en las que ya no quieras recibir.

Estar ahora más cerca de Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño es más sencillo que nunca gracias a las newsletters de COPE. Para no perderte nada de tu radio favorita e informarte de lo que pasa en el mundo del deporte a través de los comunicadores más influyentes de la radio española.