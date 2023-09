Sigue este viernes desde las 18:30h y desde las 21:00h Tiempo de Juego con la Selección y LaLiga

La Selección inicia este viernes el camino hacia el sueño de los Juegos Olímpicos en la Nations League. Las de Montse Tomé, tras una convocatoria polémica por todo lo extradeportivo, se miden a Suecia en Gotemburgo en busca de la victoria. En Primera División Alavés y Athletic abren la 6ª jornada en Mendizorroza, en el primer debi vasco de la temporada. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama desde las 18:30 horas y desde las 21:00, en COPE.

Suecia - España (18:30 Horas)

La selección española iniciará este viernes en Gotemburgo (18.30 horas/La 1) y ante Suecia su camino hacia el sueño de los Juegos Olímpicos de París con el comienzo de la nueva Liga de Naciones, competición que debía ser una ilusión por estrenar la condición de campeona del mundo, pero que llega en un momento muy complicado en lo anímico tras el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Más de un mes después de lograr el mayor éxito a nivel de selección, España afronta un nuevo reto, una histórica clasificación olímpica, con esta nueva Liga de Naciones que reparte dos billetes, para sus dos finalistas. El combinado nacional tendrá que, primero, dominar el grupo que comparte con dos 'viejas conocidas' como Suecia y Suiza para meterse en la 'Final a Cuatro', donde necesitará alcanzar la final.

Pero el estreno de la estrella se ha enturbiado considerablemente, prácticamente desde su bordado en la camiseta. El beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la ceremonia de trofeos desató una 'tormenta' que ha vuelto a unir a las futbolistas en defensa de su compañera y de la necesidad de cambios urgentes y severos en una RFEF que vive uno de sus peores momentos institucionales por la denuncia de las jugadoras ante una "discriminación sistemática con el femenino".

Hace un año, 15 futbolistas pidieron no ser convocadas por no darse las condiciones adecuadas, y tras la aparente 'tregua' que hubo para el Mundial, el número ha subido a 39, con todos los 'pesos pesados' firmando, pese a la destitución de Jorge Vilda como seleccionador y la dimisión del ya inhabilitado Luis Rubiales. Sin embargo, Montse Tomé, relevo del madrileño en el cargo, hizo caso omiso a esta petición y citó a 14 de ellas.

Esta decisión no sentó bien a estas futbolistas que, finalmente, con la mediación del CSD de por medio y tras una larga reunión en Oliva (Valencia), decidieron en su totalidad, salvo Mapi León y Patri Guijarro, firmes en la posición que ya mostraron hace un año, quedarse para disputar estos dos vitales partidos, para los que apenas se han preparado, y seguir la lucha del cambio.

Tan sólo dos entrenamientos ha podido hacer Tomé con un equipo cuya duda principal es conocer su estado anímico para reencontrarse con una Suecia, solidaria con las españolas en sus demandas, pero que en el campo querrá la revancha de las semifinales del Mundial. Un duelo entre las dos mejores del ranking FIFA y las favoritas a ese primer puesto del grupo y en el que las campeonas del mundo seguramente querrán hablar ahora en el terreno de juego.

La nueva seleccionadora, también en el centro de la polémica y con las informaciones poniendo su puesto en duda, tendrá finalmente a su disposición a 14 de las 23 campeonas del mundo, con las bajas notables de las lesionadas Salma Paralluelo, Alba Redondo e Ivana Andrés, además de otras ausencias como Laia Codina, que fue la central titular en los cruces decisivos, por lo que la técnica asturiana debe elegir la compañera para Irene Paredes entre Laia Aleixandri, una del grupo 'de las 15' y María Méndez.

Por otro lado, en el centro del campo, Tere Abelleira y Aitana Bonmatí se perfilan fijas, y la ausencia de Jenni Hermoso podría dar la titularidad a Alexia Putellas, mientras que en la parte de arriba es donde más novedades puede haber con Mariona Caldentey, Eva Navarro y Athenea del Castillo opositando a dos puestos, y con Inma Gabarro como posible '9'.

Enfrente, una Suecia, tercera en el pasado Mundial y número uno del ranking, que tratará de aprovechar su condición de local y el estado anímico de la campeona del mundo para devolverle la derrota del pasado 15 de agosto, con el gol 'in extremis' de Olga Carmona justo cuando había llegado el 1-1.

El combinado que dirige Per Gerhadsson, que ese día perdió por primera vez con España, tiene bajas importantes como, sobre todo, la de la blaugrana Fridolina Rolfö, una indiscutible en su planteamiento, y la de Rebeka Blomqivst, autora del 1-1 en la semifinal mundialista.

Posibles Alineaciones:

Suecia: Musovic, Andersson, Eriksson, Ilestedt, Bjorn; Asllani, Angeldal, Sembrant, Kaneryd, Rubensson; y Blackstenius.

España: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Laia Aleixandri, Olga Carmona; Aitana Bonmatí, Tere Abelleira, Alexia Putellas; Eva Navarro, Inma Gabarro y Mariona Caldentey.

Athletic - Alavés (21:00 Horas)

Deportivo Alavés y Athletic Club abrirán la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2023-2024 este viernes (21.00) en Mendizorroza en el que será el primer derbi vasco de la temporada, un encuentro en el que los de Valverde intentarán prolongar su buena racha actual y mantenerse en puestos de Champions, mientras los babazorros buscarán seguir fuertes en casa, donde no han perdido ningún partido de Liga en todo 2023.

283 días han pasado desde que el Alavés cayó derrotado por última vez en competición liguera por el Levante. Desde entonces, el equipo dirigido por Luis García encadena 16 partidos sin perder como local entra Primera y Segunda. De hecho, los 6 puntos que poseen este curso corresponden a dos triunfos en casa, ante equipos de entidad como el Sevilla (4-3) y el Valencia (1-0).

Además, su rival, el Athletic, no se le da nada bien jugar en territorio alavés. Los 'leones' no han ganado en Mendizorroza en ninguna de sus siete últimas visitas, siendo la racha actual más larga de los bilbaínos sin ganar como visitantes en Liga -que no sea Camp Nou, Bernabéu y Metropolitano-.

Para recordar el último triunfo del Athletic como visitante ante el Deportivo Alavés hay que remontarse hasta 2003, cuando el equipo entonces dirigido por Jupp Heynckes venció por 2-4 con doblete de Extebarria y goles de Urzaiz y Yeste. Desde entonces, tres empates, cuatro derrotas y tan solo dos goles a favor.

Sin embargo, el inicio del Athletic Club es cuanto menos esperanzador. Tras las primeras cinco jornadas, los de Ernesto Valverde se encuentran situados en la cuarta posición, cayendo únicamente derrotados en su debut ante el Real Madrid (0-2). Desde entonces, tres triunfos y un empate para alcanzar los 10 puntos en la clasificación. De ellos, 4 los ha conseguido lejos de San Mamés, donde se mantiene invicto y aun no ha encajado ningún gol.

El estado de forma de algunos jugadores del Athletic en este inicio de curso está siendo muy alto, empezando por la portería. Unai Simón es el portero de LaLiga que más paradas ha realizado hasta el momento (21), además del meta que más veces ha dejado su portería a cero (3). En el centro del campo, Ruíz de Galarreta está aportando calidad y trabajo, siendo el auténtico metrónomo del equipo.

Y en ataque, Iñaki Williams y Guruzeta están acertados de cara a gol con 5 tantos entre ambos y, en el caso del internacional ghanés, especialmente involucrado en la creación siendo el jugador rojiblanco que más ocasiones de gol ha generado hasta el momento (9).

En Mendizorroza, Valverde apunta a introducir algunas variaciones en el once, debido a la carga de partidos que supone la primera jornada intersemanal. Yeray apunta a titular tras contar con sus primeros minutos del curso ante el Cádiz, Imanol también podría dar descanso a Yuri en el lateral izquierdo. El resto, apuntan a repetir de inicio con un tridente formado por Berenguer, Guruzeta e Iñaki Williams, con Vesga, Galarreta y Sancet en la sala de máquinas.

Por su parte, el Alavés está viviendo un inicio de Liga muy irregular, intercalando derrotas, todas ellas a domicilio, con victorias como local. En su último encuentro, no dejó muy buenas sensaciones en Vallecas, en un partido en el que cayó derrotado (2-0) y en el que tan solo remató una vez entre los tres palos.

Ante el Athletic Club, los blanquiazules intentaran recuperar la senda del triunfo para establecerse en la zona alta de la clasificación. Para ello, deberán igualar la intensidad de un equipo que aguerrido como el rojiblanco y no cometer errores de concentración en salida de balón ante un equipo que tiene en la presión adelantada una de sus mejores armas.

Un derbi que será particularmente especial para jugadores como Alkain, Karrikaburu, Gorosabel, Alex Sola y Guevara, todos ellos formados en las categorías inferiores de la Real Sociedad. Además, los tres últimos apuntan a titulares en una alineación en la que el único cambio que se espera es la entrada en la eje de la defensa del serbio Alexander Sedlar, ausente en el duelo ante el Rayo de la pasada jornada.

