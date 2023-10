Sigue este domingo Tiempo de Juego desde las 18:00h con el Noruega-España

La España de Luis de la Fuente busca certificar la clasificación para la Eurocopa 2024 en el reino de Haaland. La selección española consiguió este pasado jueves la victoria contra Escocia y que sumando tres puntos ante Noruega tendría el billete para el torneo que se disputa el próximo año en Alemania. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama Castaño desde las 20.30h, en COPE.

NORUEGA - ESPAÑA (20:45 Horas)

Ausente del Mundial 2022, una nueva gran cita futbolística como la Eurocopa de Alemania sin el goleador del momento, Erling Haaland, sería un gran castigo para un ganador nato. Abocado a la repesca, todas las opciones de Noruega pasan por derrotar a una España fortalecida desde el único tropiezo en la 'era De la Fuente'.



La derrota de Glasgow dio paso a un serial de triunfos que impulsó la conquista de la Liga de Naciones, un título de la selección española once años después, y deja la clasificación directa para la Eurocopa 2024 a tiro en Oslo. Goleadas a Georgia y Chipre. Trabajado triunfo reciente ante Escocia en Sevilla. Una victoria en Oslo sella el pasaporte con aún dos partidos por disputar por la Roja.

??? Luis de la Fuente: "En una competición tan corta como esta, cualquier traspiés te puede complicar la clasificación".



?? "Noruega tiene mucho potencial y unos jugadores muy importantes. Se ha encontrado un grupo muy igualado con grandes equipos".#VamosEspaña | #EURO2024pic.twitter.com/p7uwG2IakZ — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 14, 2023

Y en el estadio Ullevaal de Oslo nunca perdió España ante una Noruega frente a la que encajó solamente una derrota en nueve enfrentamientos, en la fase final de la Eurocopa 2000 en Rotterdam. El duelo más reciente llegó en el estreno oficial de Luis de la Fuente en el cargo de seleccionador. El día del debut para la historia de Joselu Mato. Saltó al césped en el minuto 81 y en el 85 ya había marcado el doblete más rápido de un internacional para maquillar (3-0) un partido de poca brillantez.



Aquella noche del pasado marzo de Málaga sin Haaland en el campo por lesión. Un panorama bien distinto en Oslo donde España llega sintiendo los deberes hechos tras salir del atolladero. El traspié y la mala imagen de Glasgow impulsaron un cambio y tres triunfos consecutivos rebajan la sensación de final que tendrá Noruega.



Hasta perdiendo y cayendo a la tercera plaza, España tiene un partido menos que Escocia y Noruega, y dispondría de dos citas -frente a Chipre de visitante y Georgia de local-, para lograr el pase a la Eurocopa. El objetivo no es otro que extender su buena dinámica para acabar líder del Grupo A y ser cabeza de serie en la gran cita del próximo verano en Alemania.



Aunque la selección española llega condicionada por las bajas. La carga de partidos provoca en sus últimas ventanas que pierda jugadores tras la primera cita que encara. Ocurrió con Marco Asensio y Dani Olmo tras Georgia. Se repite con Alejandro Balde y Nico Williams después de acabar con la imbatibilidad de Escocia. Nico no llegó ni a jugar, como Lamine Yamal que no pudo viajar, dejando al equipo carente de desborde en banda hasta que llegó el debut de Bryan Zaragoza.

?? OFICIAL | Estos son los dorsales oficiales para el encuentro de Oslo.



?? https://t.co/IicmsxjmMw#VamosEspaña | #EURO2024pic.twitter.com/FeNCuGQq3V — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 14, 2023

El escenario de partido que espera De la Fuente en Oslo será distinto. La necesidad de Noruega provocará que no se mida a un rival que le espere en su terreno. Tendría más sentido que en La Cartuja la titularidad de Mikel Oyarzabal y Ferran Torres como compañeros de un goleador en racha, Álvaro Morata, que protagoniza un bonito duelo del gol con Haaland. Los retoques del seleccionador español llegarán con la entrada de Fran García en el lateral izquierdo, tras estrenarse como internacional en la segunda parte ante Escocia, y la probable la presencia de Fabián Ruiz en la medular.



Cuatro victorias seguidas, incluido el amistoso contra Jordania, aunque contra rivales débiles, han levantado el ánimo a una Noruega, que se veía fuera hace unos meses y ahora sigue con vida, pero necesita ganar a España y vencer el mes que viene en Glasgow a Escocia.



La goleada obligatoria a Chipre de hace tres días trajo también otra buena noticia: fue la primera portería a cero en seis partidos para un equipo que ha encajado seis de sus ocho goles en contra a partir del minuto 84. Esa circunstancia, y la ausencia de Haaland por lesión en varios encuentros, han lastrado a Noruega, en especial, la derrota en casa en junio frente a Escocia, que remontó en dos minutos cuando los locales acariciaban la victoria.

??? Unai Simón: "Sabemos lo determinante que es Haaland en el área e intentaremos pararle con nuestras armas".



?? "Le trataremos con respeto, como a todos los compañeros que tiene en Noruega. Es un gran equipo".#VamosEspaña | #EURO2024pic.twitter.com/7HjOVgZ1KK — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 14, 2023

El delantero del Manchester City ha sido determinante: ha marcado cinco goles en los tres últimos partidos, con lo que ya suma 27 en otros tantos encuentros con Noruega, a seis del récord que Jørgen Juve mantiene desde hace 89 años.



Junto a Haaland ha brillado el joven extremo del Brujas Antonio Nusa, que en su debut dio las dos asistencias frente a Georgia y cambió el partido del jueves en Chipre saliendo desde el banquillo con su descaro y su habilidad para el regate. Nusa ha arrastrado problemas en la espalda en las últimas semanas, que apenas le han permitido jugar con su club y, según dijo el seleccionador Ståle Solbakken al inicio de la concentración, no está para noventa minutos.



Solbakken ha admitido que habrá "algunos" cambios en el once que jugó en Larnaca, pero sin dar nombres. Strandberg podría regresar al centro de la zaga, mientras Berge, más físico, pugna con Berg por el puesto de mediocentro para un partido en el que las entradas se agotaron hace dos meses.

POSIBLES ALINEACIONES:

Noruega: Nyland; Ryerson, Østigård, Strandberg, Meling; Ødegaard, Berg o Berge, Aursnes; Sørloth, Haaland, Ola Solbakken o Nusa.

España: Unai Simón; Carvajal, Laporte, Le Normand, Fran García; Rodri, Mikel Merino o Gavi, Fabián; Ferran Torres, Oyarzabal, Morata.

