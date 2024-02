Sigue este sábado desde las 13:00h Tiempo de Juego con los partidos de Barcelona y Atlético

Barcelona y Getafe abren la jornada sabatina de fútbol a las 16:15h, tras el aplazamiento del encuentro que el Valencia debía disputar contra el Granada. Posteriormente, Alavés y Mallorca buscarán dar un paso de gigante para conseguir la salvación días antes de que el equipo balear disputa la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Y a las 21:00 h, Almería y Atlético cierran el sábado en un partido donde los colistas buscarán su primer triunfo de la temporada ante los rojiblancos, que viene de perder ante el Inter en Champions. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama desde las 13:00 horas, en COPE.

Barcelona - Getafe (16:15 H)

El Barça de Xavi recortó 3 puntos al Girona FC, segundo en la tabla y al que tienen a 2 puntos, y también recortó 2 puntos al líder Real Madrid, que tiene ahora a 8 unidades. Un buen mordisco al que quieren dar continuidad y, para ello, deben empezar por ganar al Getafe, que está jugando muy bien esta campaña, en casa.

La inauguración de esta competición se saldó con 0-0 para Getafe y Barça en el Coliseum, el 13 de agosto de 2023. Queda lejos, pero ahí pudo empezar a perder la corona liguera el Barça y, ahora, si ganan en Montjuïc, presionarán a Girona y Madrid para intentar que pinchen y recuperar la segunda plaza a sus vecinos del norte y acercarse más al liderato, en manos del eterno rival.

Quizá, ni ganando, suceda esto y no haya más avances en la remontada a la que quieren abonarse en Can Barça, pero ganar es obligatorio para soñar con ello. LaLiga está muy pintada de blanco, pero se han visto remontadas en temporadas anteriores y el Barça, que no acostumbra a protagonizarlas, quiere hacerlo.

Sin Liga de Campeones la siguiente semana, y pese a venir de jugar el miércoles un exigente duelo en Nápoles (1-1) en la ida de los octavos de final, el equipo blaugrana no necesita rotar con imperiosidad y, de hecho, el técnico, Xavi Hernández, aseguró en la previa que pocos cambios haría respecto a su once inicial.

En el Barça empiezan a ver destellos de una mejora en el juego, por bien que duren pocos minutos y no un partido entero. Pero ese pinchazo del Real Madrid ante el Rayo Vallecano, y ver al Girona a menos de un partido de distancia, anima a unos blaugranas que juegan antes que sus rivales y saben que podrían dormir, muchas jornadas después, siendo segundos en la tabla.

Más allá del empate en el Stadio Diego Armando Maradona, con un juego del Barça ofensivo, con buena presión alta y tras pérdida y mejor organización defensiva, el equipo debe trasladar esos brotes verdes al césped y lograr que arraiguen. Porque un solo tiro a puerta recibido fue gol.

En LaLiga EA Sports vienen, no obstante, de ganar al Celta (1-2) en una salida complicada ante un equipo que ya lucha con uñas y dientes por la permanencia. Previamente, eso sí, no pasaron del empate ante el Granada (3-3) en casa y, obvio, están obligados a no volver a pinchar ante su afición si no quieren perder del todo el tren que lleva a la cabeza de la tabla.

Será duda hasta última hora la presencia de Ferran Torres, ya cerca de su recuperación, aunque parece que Xavi optaría por darle más margen para ponerse a tono. Las bajas seguras que tendrá Xavi en esta ocasión son las de Alejandro Balde, Gavi y Marcos Alonso, en una enfermería que va perdiendo pacientes.

Con Vitor Roque como posible alternativa ofensiva a un Robert Lewandowski que lleva cinco goles en los últimos cuatro partidos, sea de inicio o de refresco para dar aire al veterano delantero polaco, y con el central Pau Cubarsí y el extremo Raphinha como hombres con más números para formar parte del once inicial si hay cambios, el Barça sabe que va teniendo fondo de armario y que debe ir puliendo detalles sin demora.

Delante tendrá a un Getafe a cuyo entrenador, José Bordalás, elogió Xavi en la comparecencia previa al choque. Aseguró, el técnico egarense del Barça, que los equipos de Bordalás no son defensivos y que sí son agresivos pero en el mejor de los conceptos, además de destacar de su colega que sabe sacar el mejor rendimiento a sus jugadores. Elogios bien recogidos y celebrados por un Bordalás que acude al feudo 'culer' sin presión ni miedo.

El 'Geta' quiere volver a sumar ante el Barça pero no tiene necesidad alguna, no urgente, de hacerlo. Su objetivo es la permanencia y, con 34 puntos y en su décima posición actual en la tabla, están cerca de lograrlo de forma matemática. Así que pueden intentar asaltar Montjuïc sin esa presión de la que huye el técnico 'azulón'. Saben que tienen armas para hacerlo y quieren ponerlas en liza.

Los madrileños, que acuden a Barcelona con la única baja segura de Mauro Arambarri y las dudas de Fabrizio Angileri y Jordi Martín, vienen de empatar en Villarreal (1-1), de ganar al Celta (3-2) y de igualar en el Benito Villamarín (1-1) para enlazar tres jornadas seguidas puntuando. Y quieren que el Lluís Companys se una a esa lista.

POSIBLES ALINEACIONES:

FC Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Cancelo; De Jong, Pedri, Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

Getafe CF: Soria; Djené, Alderete, Gastón, Diego Rico; Carmona, Maksimovic, Luis Milla, Greenwood; Mayoral y Mata.

Alavés - Mallorca (18:30 H)

El conjunto vitoriano llega a esta importante cita más aliviado a nivel clasificatorio que el mallorquín, que incluso le da toda la prioridad a esta visita a Vitoria pese a que el próximo martes se juegue en el Reale Arena ante la Real Sociedad el pase a la final de la Copa del Rey tras el 0-0 de la ida.

El Alavés se encuentra en un buen momento de la temporada pese a que lleva tres partidos sin ganar, con empate en los dos últimos y derrota, que entraba dentro de lo posible, ante el FC Barcelona, resultados que rompieron un buen momento de dos victorias seguidas. El equipo de Luis García Plaza está cerca de superar la importante barrera de los 30 puntos (28) y tiene un fructífero colchón de 11 puntos sobre el descenso que marca el Cádiz.

Además, el conjunto 'babazorro' se está mostrando bastante difícil de batir ante su afición, frente a la que ha sumado 17 puntos y con cinco de sus siete victorias globales, pero deberá afinar mejor su puntería para sacar mejor partido a un trabajo defensivo que parece dar sus frutos.

Enfrente, un Mallorca que no puede mirar con tanta 'tranquilidad' la zona de descenso después de encajar tres derrotas en sus últimos cuatro partidos. El equipo balear es decimosexto con 23 puntos, a seis del descenso, por lo que debe centrar todos sus esfuerzos en este partido sin reservar nada para el sueño copero.

El equipo que entrena Javier Aguirre, que perdió el pasado domingo un valioso punto jugando con diez toda la segunda parte ante la Real Sociedad por un gol más allá del minuto 90, no está transmitiendo sus mejores sensaciones, con algunos problemas, al igual que su rival, a nivel ofensivo.

Luis García Plaza parece que repetirá su once de la pasada jornada, liderado en ataque por Samu Omorodion y con la duda entre Javi López y Rubén Duarte en el lateral izquierdo, mientras que Javier Aguirre perderá un puntal en defensa vital como el capitán Antonio Raíllo, expulsado en el último partido y que dejará su sitio a Copete, y parece que apostará de nuevo por la dupla arriba formada por Cyle Larin y un Vedat Muriqi cuyos goles se antojan vitales.

Almería - Atlético (21:00 H)

En el momento más trascendental de la temporada, los rojiblancos no tienen margen de error. Un tanto del austriaco Marko Arnautovic en el tramo final del encuentro de ida de los octavos de final de 'Champions' en el Giuseppe Meazza (1-0) dejó a los de Diego Pablo Simeone con la obligación de remontar en casa.

Además, el próximo jueves deberán resarcirse en 'La Catedral' del 0-1 que le endosaron los de Ernesto Valverde en el Cívitas Metrpolitano en la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey. Su continuidad en los dos torneos se decidirá en solo tres semanas, pero antes, llegará LaLiga.

El abultado triunfo ante la UD Las Palmas (5-0) permitió a los del 'Cholo' asentarse en la cuarta plaza. Con 51 puntos, el liderato del Real Madrid está lejos, a once, y por detrás los rivales aprietan, con el Athletic Club (49) pidiendo pasado desde el quinto puesto.

Enfrente, un rival a priori asequible, colista de la categoría, y que todavía no ha vencido esta temporada en el campeonato doméstico, pero los malos números de los colchoneros a domicilio, con solo cuatro puntos conseguidos de los últimos 21 en juego como visitante y 14 de los 36 posibles desde el inicio de LaLiga, no invitan al optimismo.

A todo ello se suma, además, la ausencia de su gran referencia ofensiva, Antoine Griezmann. El delantero francés sufrió un esguince de tobillo el pasado martes ante los italianos, un partido en el que también cayó el central uruguayo José María Giménez. De esta manera, los dos se unen en la enfermería a César Azpilicueta y Thomas Lemar.

Sin el 'Principito' y con Álvaro Morata entre algodones por su susto en el Sánchez-Pizjuán, la responsabilidad en ataque pasará por Ángel Correa y por Memphis Depay; Marcos Llorente, arriba tanto ante los canarios como en Milán, esperará su oportunidad en el banquillo.

Serán solo algunos de los cambios previstos por Simeone, decidido a repartir esfuerzos; en el centro defensa entrarán Stefan Savic, Gabriel Paulista y Reinildo Mandava, y Pablo Barrios ocupará un lugar en el centro del campo en detrimento de Saúl Ñíguez.

Enfrente, el Almería afronta su enésima oportunidad para conseguir su primer triunfo en LaLiga del curso. Hundido en la última posición con ocho puntos por otros tantos empates en 25 jornadas, al conjunto de Gaizka Garitano se le acaban las opciones, todo a pesar de rendir a buen nivel en sus últimos partidos.

De hecho, los andaluces empataron con el Athletic (0-0) hace dos semanas y con el Granada (1-1) en la última fecha en el Nuevo Los Cármenes, donde estuvieron cerca de vencer de no ser por la actuación del VAR anulando un gol de Adrián Embarba.

Sin los lesionados Luis Suárez e Ibrahima Kone, el cuadro almeriense recuperará en cambio al mexicano César Montes, que ha superado sus problemas en la rodilla, y al brasileño Leo Baptistao y al belga Largie Ramazani, ambos de vuelta tras cumplir sanción ante el cuadro nazarí.

POSIBLES ALINEACIONES:

UD Almería: Maximiano; Pubill, Édgar, Radovanovic, Langa; Robertone, Baba; Leo Baptistao, Sergio Arribas, Ramazani; y Lozano.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savic, Gabriel Paulista, Reinildo, Lino; Koke, Barrios, De Paul; Correa y Memphis.

