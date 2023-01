Sigue este jueves desde las 20:00h 'Tiempo de Juego' con el Real Madrid-Atlético y el Valencia-Athletic

La Copa examina el resurgir de Real Madrid y Atlético. El Santiago Bernabéu acoge un derbi copero sin red por las semifinales y que agrandará la 'herida' deportiva del perdedor. El Athletic quiere venganza en Mestalla con las semifinales en juego. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 20:00 horas, en COPE.

REAL MADRID - ATLÉTICO DE MADRID (21.00 Horas)

El Real Madrid recibe este jueves (21.00 horas/La 1) al Atlético de Madrid en el duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey 2022-2023, en un partido clave para el actual estado anímico de ambos conjuntos y con el añadido del deseo de apear de la competición a su vecino y rival.

El Santiago Bernabéu no acoge un partido de Copa desde la eliminación en 2020 ante la Real Sociedad y aún no ha visto a su equipo tras el parón por el Mundial. Ahora, el feudo blanco acogerá un derbi copero que no se veía desde la temporada 2014-2015, con pase a cuartos rojiblanco y segundo derbi esta campaña tras la victoria madridista (1-2) en el Metropolitano en septiembre.

El choque gana importancia por el título en juego, más importante si cabe para los visitantes, que tienen en el torneo del k.o su mejor opción de trofeo tras su eliminación europea y su mala primera vuelta en LaLiga Santander. Los locales, por su parte, ya perdieron hace unos días la Supercopa de España y tampoco pueden permitirse el lujo de decir adiós a otro título, en particular uno que se le resiste desde 2014 y en el que apenas ha brillado desde entonces.

Sin descanso en un calendario frenético y con la visita de la Real Sociedad el próximo domingo, el Carlo Ancelotti tendrá que dar con la tecla para disponer del mejor once posible ante los de Diego Pablo Simeone, que plantearán un encuentro intenso y con ganas de aprovechar su teórico papel de 'víctima'.

En este sentido, Ancelotti tiene buenas noticias con la vuelta de David Alaba, lo que le permitirá rotar en defensa y dar descanso a alguno de los cuatro (Nacho, Militao, Rüdiger y Mendy) que lo han jugado todo en los dos últimos partidos, aunque todavía no tiene a Aurelien Tchouameni.

De este modo, en el centro del campo, el italiano tendrá que encajar bien todas las piezas para superar la esperada presión del Atlético. Kroos y Modric podrían volver al once tras su descanso San Mamés a costa de dejar fuera a un Ceballos a buen nivel y clave en Villarreal y Bilbao porque Camavinga ha ganado enteros como pivote defensivo.

Arriba, Benzema, en sintonía con el gol, y Vinicius, que no atraviesa su momento más brillante, parecen fijos, mientras que quedaría un puesto para la energía de Fede Valverde o la mayor apuesta ofensiva con Asensio o Rodrygo.

Los de Simeone parece que van recuperando mejores sensaciones de la mano de un gran Griezmann y se pondrán a prueba en un estadio donde no gana desde 2016, precisamente con gol del francés. Las últimas tres visitas, una al Alfredo di Stéfano, se han saldado con derrota y sin marcar.

El conjunto rojiblanco acude animado al Bernabéu tras volver a la senda de la victoria en liga y hacerlo con buen juego y contundencia ante el Valladolid. Esa mejoría en los dos lados del área será ahora necesaria ante un Real Madrid, al que le está costando también arriba y atrás.

En busca de lograr una clasificación que pueda cambiar definitivamente su rumbo en esta campaña, el técnico argentino deberá decidir cuál es el mejor once, donde en defensa se espera la vuelta de Stefan Savic, sancionado los dos últimos duelos ligueros. El montenegrino debería estar acompañado por Mario Hermoso, a pesar de la vuelta de José María Giménez a los entrenamientos, con Reinildo y Nahuel Molina en los laterales.

En el centro del campo, Simeone tiene la baja importante de Marcos Llorente y parece que podría sustituirle con Rodrigo de Paul, además de decidir si es 'ofensivo' manteniendo a Ángel Correa o mete un centrocampista más. Arriba, Griezmann liderará la ofensiva acompañado seguramente por un Álvaro Morata reforzado.

Posibles Alineaciones

REAL MADRID: Courtois; Nacho, Militao, Rüdiger, Mendy; Kroos, Camavinga, Modric; Valverde, Benzema y Vinicius.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Savic, Hermoso, Reinildo; Lemar, Koke, De Paul; Griezmann, Morata y Correa.

VALENCIA - ATHLETIC (20.00 Horas)

Valencia y Athletic Club se enfrentan este jueves (20.00 horas) en Mestalla en los cuartos de final de la Copa del Rey 2022-2023, un partido al que los 'leones' llegan algo alicaídos y con la irregularidad como protagonista, aunque con ganas de venganza tras la eliminación del curso pasado a manos de un conjunto 'ché' que ve en las semifinales del torneo el aliciente para revertir una primera vuelta más que discreta.

El conjunto entrenado por Gennaro Gattuso llega necesitado al crucial duelo del torneo del KO, el cual ve como una oportunidad para empezar a quitarse el cartel de equipo endeble y dar solidez al proyecto con una victoria de prestigio. Inmerso en una crisis, que esperan sea pasajera, el Valencia demostró en el empate (2-2) ante el Almería en la última jornada de Liga que la fragilidad y la inconsistencia mental son las características de un proyecto tocado, aunque no hundido de momento.

Gattuso no podrá contar con Thierry Correia en el lateral derecho, que se une a Nico González en la lista de una enfermería de la que saldría Hugo Duro. El delantero se ejercitó junto a sus compañeros este miércoles, en una sesión en la que no estuvo Justin Kluivert. El cuerpo técnico decidirá antes del partido con el extremo neerlandés, que no parece tener nada grave tras una resonancia.

El técnico avanzó cambios en el 'once' por el exigente calendario de enero. El georgiano Mamardashvili apunta a titular, con una línea de cuatro por delante con Foulquier y rotaciones en el puesto de central que darían protagonismo a Diakhaby y Cömert. Podría entrar Guillamón en un centro del campo donde no faltarían Musah y Almeida. Cavani y Lino son fijos, con la opción de introducir un cuarto centrocampista u otro extremo. Kluivert y Castillejo serían las opciones más ofensivas.

Pero las ganas de resurgir del Valencia chocarán este jueves con la sed de venganza de los 'leones', después de que el curso pasado los valencianistas eliminaran al Athletic en semifinales de Copa (1-1 y 1-0). Fue un duro golpe para los vascos, que ahora tienen la oportunidad de ser semifinalista por cuarta temporada consecutiva.

Y su historia en la competición les avala. El Athletic, que se 'cargó' al Espanyol en octavos de final, puede presumir de 19 eliminatorias coperas consecutivas a un partido superadas -sin tener en cuenta finales-. Y es que, como el Valencia y tras un regreso tras el parón sin victorias en Liga -dos empates y una derrota-, los vascos quieren agarrarse a la Copa para subir con más fuerza y confianza su particular cuesta de enero.

El mes de enero ha sido duro y no ha sentado bien a los rojiblancos, que se fueron al Mundial en puesto de Liga de Campeones y ahora, tras cuatro jornadas consecutivas sin vencer -la última, ante el Real Madrid (0-2)-, se ve relegado a la octava plaza de la tabla. Sin embargo, ha superado con solvencia y rotundidad las cuatro eliminatorias del torneo del KO a las que se ha enfrentado este curso.

En el Athletic, que se llevó el último duelo (1-0) entre ambos equipo, aunque solo suma dos victorias en los últimos diez partidos en Mestalla, no estará disponible Iñigo Martínez. Esto obligaría a Valverde a configurar una línea defensiva con la duda de Óscar de Marcos y la entrada de Yeray Álvarez. Agirrezabala estaría bajo los palos, mientras que en la medular formarían Dani García, Zarraga y Sancet. Iker Muniain, con menos protagonismo pero más fresco, podría acompañar a Iñaki Williams y Guruzeta en ataque.

Posibles alineaciones

VALENCIA: Mamardashvili; Foulquier, Cömert, Diakhaby, Gayà; Guillamón, Almeida, Musah; Castillejo, Cavani y Lino.

ATHLETIC CLUB: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Yeray y Yuri Berchiche; Dani García, Zarraga, Sancet; Muniain, Iñaki Williams y Guruzeta.

