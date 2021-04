Sigue este domingo en Tiempo de Juego desde las 12:00h una nueva jornada de LaLiga y el Betis-Atlético

Europa y la permanencia, en juego en La Cerámica. El Valencia recibe a la Real Sociedad. El Valladolid busca alejar el descenso ante un tocado Granada. El Atlético, sin margen de error en el Villamarín. Todo ello y mucho más podrás seguirlo en Tiempo de Juego desde las 12:00 horas con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.



VILLARREAL - OSASUNA (14:00 horas)

El Villarreal recibe a Osasuna con la euforia de haber encarrilado su eliminatoria de cuartos de la Liga Europa con una victoria a domicilio ante el Dinamo Zagreb (0-1) y con la confianza que supone haber ganado sus últimos tres encuentros de Liga -ante Eibar, Cádiz y Granada.



Los de Unai Emery, que no podrán contar con Iborra ni Estupiñán, tendrán de nuevo la baza de Gerard Moreno, actual máximo goleador español de la competición (19) y autor de un 'hat-trick' ante los nazaríes y del tanto en Croacia, aunque el técnico vasco podría realizar rotaciones para refrescar al equipo.



Mientras, los navarros buscarán reconciliarse con el gol, después de más de un mes sin ver puerta. Desde el pasado 27 de febrero, cuando ganaron al Alavés (0-1), los de Jagoba Arrasate no han vuelto a marcar, cayendo ante el Barcelona y cosechando tres empates sin goles ante Valladolid, Huesca y Getafe.

Estadio de La Cerámica, en Villarreal

VALENCIA - REAL SOCIEDAD (18:15 horas)

La Real Sociedad, que salvó entre semana en el 89 un empate en el duelo liguero aplazado ante los bilbaínos por la Copa, no puede confiarse y quiere volver a ganar tras haber conseguido solo un punto de los últimos nueve.



Todo ello en un encuentro que afrontan sin los lesionados Illarramendi, David Silva, Sangalli, Guridi y Aihen, el sancionado Zubimendi y Zubeldia, pendiente del recurso por su quinta amarilla. El Valencia recibe a los vascos en medio de una semana convulsa por lo sucedido el pasado fin de semana en el Carranza, donde Mouctar Diakhaby acusó al futbolista del Cádiz Juan Cala de dirigirle un insulto racista. Sin embargo,



LaLiga comunicó este viernes que no había encontrado "ninguna prueba" sobre el hecho que motivó que los jugadores valencianistas abandonasen el terreno de juego.



En medio del cruce de acusaciones y reacciones, el conjunto 'che' buscará olvidar la derrota en tierras gaditanas y volver a ganar para acabar con la irregular marcha que le ha hecho alternar triunfos y derrotas en las últimas semanas y que le mantiene con solo siete unidades de renta sobre el descenso. Gonçalo Guedes regresa al equipo tras recuperarse de una contusión, como probablemente harán Maxi Gómez, Mangala y Piccini, por lo que Javi Gracia podría tener la única baja de Cillessen.

REAL VALLADOLID - GRANADA (18:30 horas)

El Granada aparca Europa y la triste derrota ante el Manchester United (0-2) para intentar reaccionar en Liga, donde ha caído en tres de los últimos cuatro partidos, en un duelo en el que el Real Valladolid quiere seguir alejándose del descenso.



Los goles de Rashford y Bruno Fernandes dejaron tocado al conjunto de Diego Martínez, que deberán buscar la gesta en la vuelta de cuartos en Old Trafford, pero antes tratarán de apurar sus opciones en la competición doméstica, en la que Valencia y Villarreal le endosaron dos derrotas en las dos últimas jornadas.



Todavía más urgencias tienen los pucelanos, que a pesar de caer en el descuento la pasada semana ante el Barça (1-0) han logrado salir de los puestos de quema gracias a haber puntuado en las cuatro fechas anteriores; los de Sergio González cuentan ahora con 27 puntos y aventajan en solo uno al primero de los equipos en descenso, el Elche.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

BETIS - ATLÉTICO DE MADRID (21:00 horas)

El Atlético de Madrid visita este domingo el Benito Villamarín con el objetivo de no dejarse más puntos en su lucha por el título de LaLiga Santander. Simeone no podrá contar con sus dos máximos artilleros este curso: Luis Suárez y Marcos Llorente. Tampoco estará el francés Geoffrey Kondogbia, mientras que Moussa Dembélé y Vitolo son duda por molestias.



La ausencia de los dos titulares indiscutibles obligará al 'Cholo' a hacer modificaciones en el equipo titular, empezando por la dupla atacante, que pasará a estar formada por el argentino Ángel Correa y el portugués Joao Félix. También entrarán el uruguayo José María Giménez y el montenegrino Stefan Savic en el centro de la defensa, de la que se cae Felipe Monteiro; así como Yannick Carrasco, ausente en el Pizjuán por sanción, como carrilero, y Héctor Herrera en el centro del campo.



El conjunto rojiblanco se encontrará a un Real Betis concentrado en su objetivo de jugar en el Viejo Continente la próxima campaña, que tiene encarrilado, aunque no garantizado, con su magnífica progresión de las últimas semanas. Ni el delantero Borja Iglesias ni el centrocampista mexicano Andrés Guardado van a estar "disponibles".



DESCÁRGATE LA APP DE 'TIEMPO DE JUEGO' Y SUSCRÍBETE A SUS NEWSLETTERS

'Tiempo de Juego' tiene además su propia app en App Store y Android, donde podrás encontrar las últimas noticias, toda la información sobre el programa, vídeos exclusivos con los colaboradores, los resultados de las principales competiciones y los programas deportivos que sólo podrás escuchar en COPE.es. También está disponible de forma gratuita en iPhone y Android la app de COPE con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias y la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. Y si quieres recibir diariamente la mejor información del mejor equipo de Deportes, suscríbete a nuestras newsletters.



En primer lugar debes registrarte en nuestra web. Para ello, tienes que pinchar en el icono de registro que podrás encontrar en la parte superior de COPE.es, tanto en su versión PC como en móvil. Para registrarte basta sólo con facilitar tu correo electrónico. También puedes acceder con tu perfil en Facebook. Una vez registrado, accede a la opción "Newsletters" de tu perfil y selecciona aquellas a las que quieres suscribirte de manera gratuita. Una vez hecho esto, las recibirás en tu email.



En la misma categoría podrás darte de alta en nuevas newsletters o darte de baja en las que ya no quieras recibir. Estar ahora más cerca de Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Juanma Castaño es más sencillo que nunca gracias a las newsletters de COPE. Para no perderte nada de tu radio favorita e informarte de lo que pasa en el mundo del deporte a través de los comunicadores más influyentes de la radio española.