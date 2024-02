Fernando Alonso: "Tengo una posición privilegiada, soy el único campeón libre para 2025"

Primer día de colegio para Fernando Alonso. El 22 de su carrera deportiva en la Fórmula 1. La víspera de una presentación es siempre una jornada de mucho ajetreo. Acrecentada en los últimos tiempos por las redes sociales. Vídeos para Tik Tok, fotos con el nuevo merchandising y el nuevo monoplaza, el AMR24, la esperanza verde de muchos aficionados españoles.

PRESENTACIÓN DEL NUEVO MONOPLAZA

Un coche, como adelantamos en El Partidazo de COPE, que es una evolución y no una revolución. Corre más en recta y curva rápida, nuevas suspensiones, fondo y pontones... Pero sin cambios drásticos, con el mismo esquema de suspensiones que utilizaron el año pasado. Mejora décimas donde de 2022 a 2023 habían recuperado más de un segundo.

"Un salto tan grande como aquel sólo se da una vez en la vida", nos confiesa el piloto asturiano, que ha dado en las pruebas físicas sus mejores datos de siempre.

En unos minutos rodará en la pista de Silverstone con la nueva criatura. 200 km entre él y Stroll para sacarle el primer sabor al monoplaza. Día de filmación con ruedas de exhibición.

FUTURO FERNANDO ALONSO

El asturiano se ve físicamente "para seguir hasta los 48 o los 50". Ahora bien, va a reflexionar sobre si tiene ganas de perpetuarse varias temporadas más porque también le atraen hacer otras cosas. Aston Martin le ofrece dos años de contrato, en 2025 y 2026.

La prensa, especialmente la británica, le cuestiona por la posibilidad de ir a Mercedes: "Si decido continuar, y no llegara a un acuerdo con Aston (mi prioridad), creo que sería atractivo para otros equipos. Tengo una situación de privilegio. Por mis prestaciones y compromiso. De los tres que hay en la parrilla, soy el único campeón del mundo disponible para la temporada próxima". Preguntado Fernando por nuestro compañero Carlos Miquel sobre sus objetivos después de ver los datos teóricos que da el AMR24.

Por ejemplo, para igualar a McLaren el monoplaza debería haber mejorado nueve décimas por vuelta en las simulaciones. Las tres que perdían con los rivales de naranja y las seis habituales de un año a otro.

Alonso lo ve complicado: "Me tomo el año con la mente abierta. No creo que hayamos recortado esas distancias. Lo que hicimos el año pasado de ganar un segundo y pico de un coche al otro eso fue una vez en la vida, yo creo. Ahora se ganan algunas décimas entre un año y otro y esas décimas no sé si son suficientes para eliminar la distancia que había con ellos el año pasado. Como dices, habría que ganar esas que nos faltaban más las normales que se ganan en un invierno. Y no sé si hemos llegado a ese punto o no, pero bueno, la temporada va a ser larga".

El asturiano confía en lo que fallaron el año pasado, la evolución: "No sólo es cómo empecemos o lo que veamos en Bahrain. Habrá un cúmulo de mejoras... En menos de un segundo estaba toda la parrilla en Abu Dabi. Aparte de la primera carrera, el equipo que traiga una o dos décimas cada dos grandes premios tendrá un salto enorme porque va a dar saltos de gigante en la parrilla. Vamos a ver donde estamos, creo que el coche ha mejorado un poco en todas las áreas, en la resistencia, para ser un poco más rápido en las rectas, que era un punto débil el año pasado. También en la curva rápida. Y hay que mantener un poco los puntos fuertes del 23, la tracción o el desgaste de neumáticos. Ojalá no se haya perdido y podamos ser fuertes. El trabajo está hecho y hasta que no lo comparemos con los demás nunca sabes si es lo suficientemente bueno".

Lance Stroll y Fernando Alonso en el garaje de Aston Martin

Y vuelve a hablar de la posibilidad de dejar el gran circo: "Sinceramente estoy al 50/50. Cada año que tengo en esta segunda etapa en la Fórmula 1 me lo tomo como si pudiera ser el último, porque no tengo contrato de momento para el año que viene y no sé lo que puede pasar. Al mismo tiempo todo lo que hago es buscar la mayor eficiencia a la hora de viajar, que puedan venir conmigo mi familila y amigos y para que, en caso de seguir, todos los sacrificios que haces no sean tan grandes. Me veo bien por ahora, pero dentro de tres, cuatro o cinco carreras y después de los viajes tan largos del principio, me voy a sentar conmigo mismo y ver si esto merece la pena, un año más o los que sean". La estrella española lanza el deseo de estar siempre en los puntos en 2024, repetir como mínimo los ocho podios y, por pedir, incluso algo más: "Ojalá llegara la primera victoria de Aston Martin conmigo al volante y entrara así en la historia de esta marca".

Antes de despedirse, aclara si le ha llegado algún WhatsApp de los equipos rivales: "A mí directamente no. Pero seguramente sí que hay interés en general por saber cuál es mi situación, mi idea para el futuro. Pero los que mayor interés han mostrado para el futuro y me preguntan semanalmente es siempre Aston, así que, a ver..." Piensa en verde... Y no en rojo, con pocas ganas de darle consejos a Hamilton: "Me enteré un día tarde. Igual no era su sueño vestir de rojo hace un año o hace dos meses. Supongo. Tenía otro sueño... Nada que decir. Espero que disfrute de la experiencia. Es un equipo muy especial, pero lo es más cuando ganas. Tal vez Lewis pueda poner un extra. Necesitas ganar, y llevan años con un coche muy rápido. Hicieron las últimas poles el año pasado. El Ferrari de Hamilton debería ser suficientemente rápido".