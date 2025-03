La pregunta de Juanma Castaño a Siro López en pleno debate sobre el arbitraje del Real Madrid-Leganés: "¿Ves cómo en la Liga Negreira...?"

En el Tertulión de Tiempo de Juego de este domingo siguió coleando, como cabía esperar, la polémica arbitral en torno al Real Madrid-Leganés del pasado sábado en el Bernabéu, donde hay dos jugadas clave en las que salió beneficiado el Real Madrid: el penalti sobre Arda Güler que transforma Mbappé, y la falta pitada sobre Rodrygo al borde del área que Mbappé marca de lanzamiento directo.

Son dos interpretaciones arbitrales que fueron muy criticadas por parte del Leganés y que, por parte de Carlo Ancelotti, fueron catalogadas como "jugadas grises".

Siendo precisos, el entrenador del Real Madrid sugirió que hubo jugadas grises para ambos equipos, por lo que las quejas del Leganés serían igual de legítimas que las del Real Madrid.

EFE Carlo Ancelotti, durante el partido de la jornada 29 de LaLiga ante el Leganés en el Bernabéu.

Sin embargo, el peor parado, por lo que pareció un malentendido por el que tuvo que pedir disculpas, fue Andriy Lunin, titular este sábado, que atendió a los medios de comunicación a la finalización del encuentro y dijo una frase que no pasó desapercibida: "Tenemos que ganar estos partidos sin ayudas", lo que parecía toda una declaración de intenciones sobre el arbitraje favorable que, supuestamente, habría recibido su equipo.

Por esa interpretación, el portero ucraniano del Real Madrid tuvo que colgar en sus redes sociales un mensaje matizando sus palabras: "Me refiero a que tenemos que solucionar los partidos jugando bien, jugando ordenados, intentar no encajar goles. Son las cosas sencillas, pero ganar así para no meterse al mundo de los árbitros", comentó el sábado por la noche.

EFE Andriy Lunin celebra la victoria ante el Leganés en la 29ª jornada de LaLiga.

juanma castaño y siro lópez, dos visiones diferentes

El debate sobre si el Real Madrid fue o no beneficiado por la actuación arbitral tuvo versiones bien diferentes en El Tertulión.

Juanma Castaño comentó que en el debate de este domingo "estáis llevando el debate arbitral ahora al Juego del Real Madrid, cuando en otras ocasiones el debate arbitral ha sido lo que habéis puesto por delante del Juego del Madrid", a lo que Siro López argumentó queriendo matizar que "en otras ocasiones, decíamos lo mismo. El día del Espanyol dijimos que a pesar de que el Real Madrid 'se siente' perjudicado, si hubiera jugado como Dios manda en la primera parte, seguramente no estaríamos hablando de que si el árbitro le perjudicó o no. Cosa que no dije con Osasuna".

EFE Florentino Pérez, durante su intervención en la Asamblea del Real Madrid.

Con respecto a ese partido que no pasó desapercibido por la polémica arbitral, Siro recordó que "contra Osasuna sí dije claramente que el Madrid había perdido por culpa del arbitraje. Pero el día del Espanyol", insistió, "dije que, evidentemente le perjudicó el árbitro en tres situaciones", pero que si el Real Madrid hubiera hecho un buen partido, "no habría habido necesidad de quejarse".

Y antes de que Castaño le planteara una pregunta importante a Siro López, intervino Roberto Palomar haciendo ver que "el 'Siro López de Leganes' podría asegurar que el Leganés perdió por el árbitro". Dicho lo cual, Juanma Castaño le planteó a Siro López la siguiente cuestión: "Lo que quiero decir, Siro, es ¿ves cómo en esta mugrienta Liga Negreira, a veces es de un lado y a veces es de otro? ¿Que, a veces, pasan las cosas a tu favor y a veces te pasan en contra?"

EFE José Luis Munuera Montero muestra la tarjeta amarilla al delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé

La alusión a la 'mugrienta Liga de Negreira' es una frase habitual que utiliza Siro López en sus tertulias para referirse al presunto caso de corrupción del exjefe de los árbitros, Enríquez Negreira, al recibir dinero del Barcelona para favorecer los arbitrajes a favor del club azulgrana.

"¡Que no hay una campaña organizada!", le espetó de nuevo Juanma a Siro antes de que éste finalizase concluyendo que los errores del partido del Real Madrid en Pamplona "no tiene ninguna explicación" y las jugadas polémicas del Real Madrid-Leganés "sí la tienen".