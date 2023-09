El portero del RKC Waalwijk, Etienne Vaessen, quedó inconsciente durante el partido contra el Ajax

El portero del RKC Waalwijk, Etienne Vaessen, quedó inconsciente y tuvo que ser atendido y trasladado a un hospital este sábado durante el partido de la séptima jornada de la liga neerlandesa contra el Ajax, que tuvo que suspenderse en el minuto 89 ante la gravedad de la situación.

Etienne Vaessen was injured in this position pic.twitter.com/cETtd4aWbP