Polonia se pone primera en la carrera por la plaza extra para la Champions League, pero tiene truco

Con los partidos de la 6ª y última jornada de la Fase de Liga de la Conference League, todos disputados este jueves a las 21:00, también se ha actualizado el Ranking UEFA de la temporada en curso, la 2025/26, tabla que otorga una plaza extra en la próxima edición de la Champions League a las dos federaciones mejor clasificadas.

Polonia se ha beneficiado de los triunfos de Raków Czestochowa y del Lech Poznań y, para sorpresa de muchos, se ha colocado al frente de la clasificación, por delante incluso de Inglaterra. El problema para ellos es que no hay equipos de esta nacionalidad en la Champions League ni en la Europa League, por lo que Polonia no sumará ningún punto en la dos jornadas que quedan de ambas competiciones.

Hay dos cupos de Champions destinados a los países que más puntos sumen en Europa en la temporada anterior, se calculan gracias a la puntuación que obtengan los clubes en las tres competiciones. Ahora mismo, España sería sexta por detrás de Inglaterra, Alemania e Italia. También de la sorprendente Chipre. Por lo que el Betis, quinto en LaLiga, tendría más fácil meterse en Champions ganando la Europa League que vía competición doméstica.