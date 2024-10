Poli Rincón y su apuesta clara por la portería de España: "De siempre"

Unai Simón o David Raya. Quizá este es ahora mismo el gran debate que hay al rededor de la selección. Un debate que se trasladó a la retransmisión de 'Tiempo de Juego'. Actualmente el guardameta de la selección es David Raya, portero del Arsenal, aunque esta oportunidad le llegó por la lesión de Unai Simón en la muñeca.

Tras la Eurocopa del pasado verano, el portero del Athletic Club de Bilbao decidió pasar por quirófano para operarse de los problemas que tenía en su muñeca derecha. Su vuelta a los terrenos de juego cada vez está más cerca porque se estimaba que tendría que estar entre cuatro y cinco meses sin estar en contacto con el balón.

los datos de david raya

Pero la discusión llega gracias a las buenas actuaciones que está haciendo Raya con la selección española en los últimos partidos de la Liga de Naciones. Con la camiseta de La Roja, los números hablan por sí solos. El murciano en nueve encuentros tan solo ha encajado cuatro tantos: uno frente a Chipre en la clasificación de la Eurocopa, otro frente a Suiza en la Nations League y dos en los últimos amistosos frente a Albania y Jordania.

Los datos con su equipo también afianzan su buen hacer debajo de los palos. En 50 partidos y 4.530 minutos jugados le han marcado 37 goles, una media de 0,74 goles por partido, lo que le convierte en el segundo portero menos goleado de la Premier League. Pero esto no es todo porque David Raya ha dejado unas actuaciones de gran nivel.

los datos de unai simón

Los datos de Unai Simón también son muy buenos, de hecho, viene de ganar el Zamora con su club en la pasada temporada. Simón tan solo encajó 33 goles en los 38 partidos que jugó en LaLiga y los 3.184 minutos jugados, lo que hace una media de 0,86 tantos por encuentro. Sus datos en la selección también arrojan bastante luz. En la pasada Eurocopa tan solo encajó cuatro goles en seis partidos. En total, en partidos oficiales, tan solo le han marcado 30 goles en 41 partidos. Unas cifras más que buenas.

La duda con Unai Simón llega en la salida de balón. De hecho, el guardameta ya ha dado varios sustos al intentar superar la primera presión del equipo contrario. En cambio, Unai se crece bajo palos cuando le van a tirar un penalti. Fue decisivo en la Eurocopa de 2020 y así continuó en Alemania. Cuando el partido se podía complicar, paró la pena máxima de Petkovic.

gran debate

Para Miguel Ángel Díaz, periodísticamente “va a haber mucho debate”, mientras Luis de la Fuente, entrenador de la selección española, “no va a cambiar el portero”. En cambio, Santiago Cañizares, ex portero y colaborador de 'Tiempo de Juego', apoyó la titularidad del murciano por el gran partido que hizo: “Es la tercera jugada de ataque que inicia él en un partido donde está todo muy cerrado”. Como él opinó lo mismo Poli Rincón, ex futbolista y colaborador del programa quiso apoyar el jugador: “Yo siempre he sido de Raya”.

