Poli Rincón sorprende con su respuesta sobre la posible llegada de Huijsen al Real Madrid: "Tiene maneras, pero..."

Uno de los nombres propios esta semana en la selección española es el del defensa de origen neerlandés Dean Huijsen.

Dean Huijsen, central del Bournemouth de Andoni Iraola, fue llamado el pasado lunes por el seleccionador Luis de la Fuente tras confirmarse la lesión de Iñigo Martínez después de su encuentro ante el Atlético de Madrid.

Dean Huijsen había sido llamado por Santi Denia para los encuentros del combinado sub21, pero ese contratiempo hizo que el central saltara a la selección absoluta.

debut con la absoluta

Pau Cubarsí, central internacional del Barcelona, no pudo acabar la primera parte en 'De Kuyp' ante Países Bajos, con molestias en el tobillo derecho por un golpe que le impidieron continuar en el partido y dejó su puesto precisamente al joven defensa de 19 años.

EFE Memphis Depay de los Países Bajos en acción contra Dean Huijsen de España

Mediada la primera parte de juego en Róterdam Cubarsí sufrió un golpe que le hizo jugar con dolor hasta que en el minuto 40 tenía que abandonar el partido tras dejarse caer sobre el césped.

Huijsen se convirtió así en el debutante 23 con De la Fuente y se ha convertido en el primero de los 866 internacionales con España que ha nacido en Países Bajos.

"No lo he hecho mal; lo he hecho bien", dijo Huijsen que debutó con su país de nacimiento, Países Bajos y eso provocó que fuera silbado por los aficionados. "El público es el público. Yo me centro en jugar y ya está".

"Es un sueño debutar con la selección y estoy encantado; hay jugadores muy buenos en la selección y estoy muy contento", añadió el central del Bournemouth inglés.

EFE Dean Huijsen de España hace un gesto al entrar al campo durante el partido Países Bajos-España,

En el programa de este viernes de Deportes COPE con Luis Munilla analizamos el encuentro entre neerlandeses y españoles que terminó empate a dos gracias a un tanto de Mikel Merino en el descuento.

Para analizar este choque contamos con la partipación del exjugador internacional y actual comentarista de COPE Poli Rincón. Un Poli que está convencido de que el domingo España consigue la victoria y por tanto estará en la Final Four de la Nations League.

EFE Mikel Merino celebra con Nico Williams el 2-2 de España contra Países Bajos

Por otro lado, Poli Rincón también habló de las declaraciones de Nico Williams al término del partido de anoche donde aseguró que "en España les vamos a pintar la cara".

"Yo no sé dónde está la maldad. Yo lo he utilizado muchas veces y en muchos partidos. A mí me gusta que hablen así. Por lo menos hablan con sinceridad. Hablan con desparpajo, sin tener miedo, sin tener ningún temor. Es lo mejor que puedes hacer. Hablar con naturalidad. El chaval ha dicho lo que piensa. Magnífico", dijo Poli sobre esas palabras del jugador del Athletic.

El exinternacional español también valoró el debut de Huijsen: "El chaval me encantó porque tuvo un desparpajo extraordinario, una tranquilidad fenomenal, tuvo una determinación importante".

"Me encantó", reconoció Poli sobre la primera vez que vio jugar al central con el Bournemouth "pero no me llamó mucho la atención en ese momento porque tampoco estaba pensando en él. Cuando le llamó España y todo el tema, me he visto más reportajes, me he metido a informarme".

Sefutbol Raúl Asencio se quedará en la grada en The Kuip este jueves.

En relación a su posible fichaje por el Real Madrid, Poli Rincón apuntó que lo quiere para el equipo blanco, "pero me gustaría ver cómo termina la temporada. Es un futbolista que tiene maneras para poder jugar en el Madrid, por supuesto. Pero si tú me dices que lo cambio por Asencio, no"

"Te voy a decir el porqué. Asencio ya me ha demostrado lo que yo quiero, personalidad, carácter y determinación. Y tiene todo. Luego tiene velocidad, tiene determinación a la hora de meter el pie, a la hora de ir a una jugada, a la hora de acortar avances. Y eso yo me gustaría verlo con más tranquilidad a Huijsen", concluyó.