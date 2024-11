Poli Rincón 'explota' por el penalti no pitado a Vinicius y lo compara con el Celta - Barcelona: "Ayer hubo..."

El equipo blanco llegó a Leganés con un once novedoso, en el que volvía Courtois a la portería después de tres partidos de baja por lesión y con Valverde en el lateral derecho para cubrir la ausencia de Lucas Vázquez. Ancelotti sorprendió dando la titularidad a Ceballos y Güler, dos jugadores sin minutos y que salían en el once inicial para buscar acercarse al Barcelona, que este sábado no pasó del empate ante el Celta.

Los primeros veinte minutos estuvieron dominado por el Real Madrid, con un Mbappé que seguía demostrando tener muchas ganas de brillar y más en este encuentro, en el que partía desde la banda derecha y no como delantero centro, posición que ocupaba Vinicius. El francés y Bellingham, que sigue demostrando que mejora en cada partido, fueron los que más peligro crearon. Pero en el minuto 25 la gran oportunidad la tuvo Arda Güler, que con un jugadón espectacular se metió en el área regateando a varios defensas para acabar rematando con su pierna izquierda; Dmitrovic sacó una mano que salvó a su equipo y que evitó que el turco celebrara un tanto que hubiera sido de los mejores de la temporada.

EFE Kylian Mbappé intenta disparar ante la defensa de Sergio González.

Paco González, después de una buena combinación entre Vinicius y Mbappé en la frontal, elogió que “es el partido en el que el Real Madrid está moviendo más rápido la pelota”. En el Leganés, Juan Cruz era el mejor de su equipo y en varios tramos el equipo de Borja Jiménez logró tener varias jugadas en las que conseguía pisar el área madridista pero sin crear peligro, salvo un larguero de Munir que acababa siendo invalidado por fuera de juego.

La polémica llegó antes del descanso, con una jugada de Altimira con Vinicius dentro del área que el árbitro no vio como penalti. En la repetición se pudo ver cómo el brasileño estiraba su pierna izquierda y Altimira le tocaba por detrás. Para Pedro Martín, “no era penalti”, pero Poli Rincón le contradecía al considerar que era un importante fallo de Alberola Rojas.

Y en el minuto 43 llegó un error claro de Altimira en la salida de balón, Bellingham le robó la pelota para dejársela a Vinicius y el brasileño pisaba el área y le regalaba el tanto a Mbappé para que marcara a puerta vacía. Paco González destacó la gran presión de Bellingham y Camavinga, que forzaron el fallo de Altimira.

EFE Kylian Mbappé celebra su gol contra el Leganés con Vinicius y Güler.

La segunda parte comenzó sin cambios en los dos equipos y con un Real Madrid que controlaba fácilmente el partido, reservando esfuerzos para el encuentro del miércoles ante el Liverpool. En el minuto 65, Valverde dejaba casi sentenciado el marcador con un falta al borde del área que se sacó en corto para que el uruguayo disparara al palo corto y marcara el 0-2.

El equipo de Ancelotti pudo ampliar la ventaja con una gran jugada que acabó con un buen pase de Vinicius en la frontal hacia Güler, que disparó con su pierna izquierda y Dmitrovic evitó el 0-3 sacando la pierna y despejando la pelota.

el enfado de poli rincón

Poli Rincón se quejó en Tiempo de Juego por el penalti no pitado a Vinicius cuando el partido iba 0-0 y lo comparó con el que hubo en el Celta - Barcelona, de Gerard Martín sobre Aspas y que tampoco se pitó cuando el azulgrana ya tenía una tarjeta amarilla: "No estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, y no me voy a callar. Vamos a ver, Vinicius no pone, Vinicius intenta controlar el balón, que es diferente. Y hay un jugador del Leganés que llega por detrás y le pega una patada. Eso en otros penaltis que yo he oído, como hay contacto, es penalti. Pues aquí, como hay contacto, resulta que no es penalti. Ayer hubo un penalti, que ya lo estuvisteis hablando todo el rato, y no se pitó, ¿por qué? Porque era expulsión, ¿no?"

Paco González, director de Tiempo de Juego, comentó la jugada y dijo que "Hay una repetición que parece que el golpeo es incluso para hacer penalti, y hay otra en la que Vinicius pone el pie para anticiparse a la llegada del jugador de Lega". Para Pedro Martín, comentarista arbitral, fue muy tajante el ver la repetición: "No es penalti".

