La polémica y el VAR, en el Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego

Este domingo, hablamos en el Tertulión de los Domingos de toda la polémica que se vivió en el Santiago Bernabéu en el Real Madrid - Almería, que acabó con una victoria de los blancos tras remontar un 0-2 en un encuentro que quedará en el recuerdo de muchos por los problemas que tuvo el árbitro Hernández Maeso.

Celebración del gol de la remontada de Carvajal.EFE





El Almería se plantó en el Santiago Bernabéu siendo colista de Primera División y sin haber ganado un solo partido esta temporada. A pesar de esto, sorprendía a todos poniéndose 0-2 en el marcador con un gol de Ramazani a los 40 segundos de partido y con otro golazo de Edgar en la frontal del área.

Tras el descanso fue cuando se produjo toda la polémica arbitral. Todo comenzó con un penalti pitado a favor del Real Madrid por mano de Kaiky. Las quejas llegaban porque los almerienses pedían falta de Joselu al defensor, pero finalmente Bellingham acababa poniendo el 1-2 en el marcador.

Poco después, el Almería volvía a marcar con un gol de Arribas, pero Hernández Maeso lo anulaba después de ver una falta sobre Bellingham en el centro del campo en la recuperación del balón.

Pedro Martín analiza toda la polémica del Real Madrid-Almería





La tercera polémica llegaba con el gol de Vinicius, que suponía el 2-2. Un centro desde la derecha lo remataba el brasileño y el árbitro lo anulaba por mano. Hernández Hernández llamaba otra vez al VAR a Hernández Maeso, y el árbitro principal cambiaba su decisión inicial y daba por válido el tanto tras considerar que Vinicius daba a la pelota con el hombro y no con el brazo.

El partido acababa con un gol de Carvajal en el minuto 109, después de los once minutos que hubo de añadido, y que desataba la locura en un Santiago Bernabéu que comenzó con muchas dudas por el mal juego del equipo en la primera parte y que terminó en éxtasis con el gol del lateral.

Carlo Ancelotti, autocrítico

Tras el encuentro, Carlo Ancelotti estuvo muy autocrítico por el once incial que sacó, y que intentó cambiar al descanso con tres cambios: "Ha sido un partido extraño porque hemos jugado una primera parte muy mala, con poca energía. La evaluación que he hecho tras el entrenamiento de ayer ha sido errónea. Ha jugado un equipo cansado la primera parte y lo hemos hecho muy mal. Después el carácter del equipo y la ayuda de nuestra afición, hemos sido capaces de remontar un partido muy complicado jugando una segunda parte muy distinta" .

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Al minuto 30 he empezado a pensar los cambios porque al equipo le faltaba energía. En el vestuario he hablado con los jugadores para decir la estrategia de la segunda parte y nada más. No me he enfadado con ellos porque con el primero que tenía que enfadarme era conmigo mismo", añadió en un ejercicio de autocrítica.

Carlo Ancelotti defendió a sus porteros tras los últimos fallos cometidos ante el Atlético de Madrid. EFE.





Las quejas de Xavi por el arbitraje en el Bernabéu

Xavi Hernández, después de la victoria del Barcelona en el Benito Villamarín ante el Betis, estuvo muy crítico por la actuación arbitral en el Real Madrid - Almería: "Ya dije que va a ser muy difícil ganar esta Liga, lo dije en Getafe, que había cosas que no me cuadraban. Pues a continuar trabajando, seguimos en la lucha, quedan 18 partidos, empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y hasta donde nos llegue. Pero hay cosas que no controlamos, lo ha visto todo el mundo hoy".

"Me acuerdo en Getafe, el penalti, el penalti a Rafinha que es clamoroso en Vallecas, pero clamoroso, que no se habla, el gol de Joao Felix en Granada, que tampoco se habla. Son situaciones que ya llevaríamos seis puntos más".