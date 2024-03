Escandalosa sanción de 20 segundos a Alonso que muy pocos entienden: Russell reconoció su error

El español Fernando Alonso (Aston Martin), que había acabado sexto, fue penalizado con veinte segundos y pierde dos puestos en el Gran Premio de Australia, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, disputado este domingo en el circuito Albert Park de Melbourne y en el que finalmente se inscribe octavo en la clasificación final.

Los comisarios consideran que el doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006) efectuó una maniobra irregular en la acción que acabó con el accidente, en la última de las 58 vueltas de la carrera y por fortuna sin mayores consecuencias físicas, del inglés George Russell (Mercedes).

La pérdida de dos plazas de Alonso implica que ganan una tanto su compañero, el canadiense Lance Stroll, como el japonés Yuki Tsunoda (RB). El norteamericano pasa a ser sexto y el asiático, séptimo, en la clasificación del Gran Premio.

Las redes sociales se han llenado de críticas a la sanción a Fernando Alonso ya que se ha sido mucho más duros que en otras ocasiones. Y es que por ejemplo en el famoso incidente en Silverstone 2021 en el que Hamilton sacó de pista a Verstappen solo le cayeron 10 segundos al británico. Lo mismo le pasó a Verstappen en Arabia Saudí, semanas después... cuando si hubo colisión real.

Lo más sorprendente en este caso es que el propio Russell restó importancia al papel de Alonso en su accidente y reconoció que había perdido el control de su Mercedes y que eso era "cosa suya". Si admitió que le pilló por sorpresa la frenada del asturiano, pero en ningún momento acusó a Fernando de brake test, aspecto por el que acabó sancionado por la FIA.

El piloto español se ha mostrado "sorprendido" por el castigo y ha asegurado que "cambiar de trazada o sacrificar velocidad" es "parte del arte" del automovilismo. "La puntuación doble para el equipo y un mejor ritmo de carrera que el resto del fin de semana nos permitieron cruzar la línea de meta en sexta y séptima posición. Un poco sorprendido por la sanción a final de carrera sobre cómo debemos abordar las curvas o cómo debemos conducir los coches. En ningún momento queremos hacer nada malo a estas velocidades", señaló en una publicación en la red social X.

Double points for the team and a better race pace than the rest of the weekend allowed us to cross the finish line in 6th and 7th place. A bit surprised by a penalty at the end of the race regarding how we should approach the corners or how we should drive the race cars. At no… pic.twitter.com/WBdr7MPGFr