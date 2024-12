La polémica frase de Figueroa Vázquez en el penalti de Rodrygo para que luego el VAR le deje en evidencia

El Athletic de Bilbao se impuso al Real Madrid por 2-1 con goles de Berenguer y Guruzeta en un partido en el que Mbappé falló un penalti y en el que Sánchez Martínez no consideró otro en una caída de Rodrygo dentro del área pese a que Figueroa Vázquez le llamó desde el VAR para que viera la jugada.

Todo ocurrió en la primera parte. El brasileño se adentra en el área desde la banda izquierda y acaba cayendo ante Gorosabel. La jugada sigue y acaba en gol de Mbappé anulado por fuera de juego. Desde el VAR se llama al colegiado para que acuda al monitor a ver el derribo a Rodrygo.

"José María, te recomiendo que vengas a ver un potencial penalti. Vale y ahora le pone el punto de contacto y le hace el loop, ¿vale? Nunca toca balón", le dicen a Sánchez Martínez. Este pide varias tomas de lo que ocurre y ve la repetición desde distintos ángulos y a varias velocidades.

El murciano toma su decisión, llevando la contraria al VAR que le mandó al monitor: "Vale, no voy a señalar nada. Voy a reanudar con saque de puerta, con fuera de juego. Era fuera de juego, ¿verdad Jorge?".

Lo señalado lleva el delirio a San Mamés y provoca el enfado de los madridistas. No es habitual ver que desde el VAR llamen a un colegiado y que este no acabe señalando una pena máxima pese a que exista contacto. Sin embargo, lo que se achaca en la jugada son las palabras de Figueroa Vázquez diciendo que Gorosabel no toca el balón nunca, cuando si lo hace.