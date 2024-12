Paco González alucina con la polémica en el Athletic - Real Madrid: "Surrealista"

El Real Madrid llegó a San Mamés buscando tres puntos que le volviera a colocar a un punto del liderato del Barcelona, a falta del partido aplazado ante el Valencia. Y llegó tras la victoria de los azulgranas ante el Mallorca (1-5) y con la novedad de la titularidad de Tchouameni, que volvía tras su lesión. Por su parte, el Athletic quería seguir su buena racha que le ha colocado en puestos de Champions y muy cerca del Atlético de Madrid.

La primera parte del Athletic - Real Madrid estuvo marcada por una jugada polémica en la que el partido estuvo parado durante dos minutos. La jugada comenzó con un posible fuera de juego de Mbappé y acabó con un gol del francés que era anulado por fuera de juego. Sánchez Martínez, árbitro del encuentro, detuvo el saque para que el VAR le avisara si estaba bien anulado y cuando se le llamó, había dudas por si estaba revisando el fuera de juego, porque el delantero francés recibió el balón después de un rebote en la defensa del Athletic; y un posible penalti a Rodrygo, que en la repetición se podía ver cómo Gorosabel tocaba la pelota antes de que el brasileño cayera al suelo.

EFE BILBAO, 04/2/2024.- El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé (c) dispara a puerta durante el partido de la jornada 19 de LaLiga que Athletic Club de Bilbao y Real Madrid disputan este miércoles en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Miguel Tona

El partido había comenzado con un Athletic que salió empujado por su afición y con una clara ocasión de Nico Williams que despejó Courtois después de un fallo en defensa de Asencio. Después de esto, llegó un posible penalti de Gorosabel a Mbappé, cuando el defensa bilbaíno agarró al francés para que no llegara al balón. Esta jugada polémica no se revisó, pero sí la posterior, cuando Mbappé marcó y fue anulado por fuera de juego.

Después de los dos minutos parados, el Athletic volvió a dominar el partido y Berenguer estuvo a punto de marcar cuando recibió dentro del área un buen pase de Iñaki Williams, pero su disparo se marchó alto cuando tenía todo para marcar el 1-0.

la polémica, en tiempo de juego

En Tiempo de Juego vivimos los dos minutos de la polémica sin saber exactamente qué estaba siendo revisado en el VAR porque primero se anuló un gol a Mbappé por fuera de juego y luego se vio un posible penalti a Rodrygo:

Paco González, director de Tiempo de Juego, contó cómo estaba siendo de extraño todo ese momento, sin entender por qué se revisaba a una jugada que parecía clara y no una anterior por un posible penalti a Mbappé: “Aunque pegue en una defensa, no te habilita. Es lo que acaba de hacer con Mbappé. Va de Vivian… a Jaureguizar. Ahora le están enseñando un penalti a Rodrigo. Para mi, este no es penalti pero sí el del Mbappé. Vaya jaleo de jugada. Había seis cosas que analizar y se han fijado en la menos analizable. Este penalti era surrealista, tendría que haber visto el del agarrón a Mbappé; es un tío que impide a un jugador seguir. Vaya lío. Dos minutos para decidirlo".

Pedro Martín, especialista arbitral en Tiempo de Juego, intentó explicar la polémica jugada en el gol anulado a Mbappé: “Hay un doble rechazo en jugadores del Athletic, no habilita. Otra cosa es que la jugara un jugador del Athletic. Toca al jugador del Athletic la pelota y ya choca. Es mucho más el penalti anterior".