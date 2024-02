La polémica con las personas trans en el deporte: "Esto no va de odio, es una realidad física"

El mundo del deporte se enfrenta a un problema que puede poner contra las cuerdas el habitual sistema de categorías. Hasta ahora estás se dividían por sexo: los hombres competían contra hombres y las mujeres contra mujeres. Sin embargo, en los últimos tiempos no está siendo así y a la categoría femenina se han incorporado un buen número de personas transgénero que sacando provecho de su superioridad física rompen el equilibrio, récords y consiguen victorias que de otra forma no obtendrían.

Un atleta masculino se inscribe en una carrera femenina, gana y reclama el premio de malas maneras Quim D. se inscribió como Quima D. en una carrera de montaña en Cataluña. Ganó la prueba y se llevó un jamón: "Día a día me siento hombre, pero en la montaña me siento una mujer". 31 ene 2024 - 17:15

Esta semana se ha convertido en actualidad el caso de Quim D. Un hombre que se declara de género fluido y que compitió y ganó como mujer un jamón en una carrera de montaña en Cataluña.

"Llevo muchos años viviendo el género fluido. La gente de mi entorno sí tiene conocimiento de esto. He tenido siempre la sensación femenina, que en cierta manera me perturbaba. Con mis niños, con mi familia, yo me siento hombre, pero sí es cierto que en mis momentos de montaña yo me siento mujer", aseguró al ser cuestionado por su victoria.

Quim D. en la carrera de montaña que ganó el pasado fin de semana en Cataluña.@gilayats





En su caso aprovechó que al tratarse de una carrera popular no hay una normativa que lo regule como si existe en pruebas de carácter nacional o internacional. Así pudo competir contra mujeres obteniendo una ventaja abismal sobre sus rivales. "Es un caradura", ha afirmado al respecto Paco González.

Quima es una atleta de 'sexo fluido' que ha ganado una carrera en la categoría femenina abriendo el debate sobre la participación de atletas trans



??Se siente hombre, pero en sus momentos de ocio se considera mujerhttps://t.co/kbWMcCj5Cq — Espejo Público (@EspejoPublico) January 31, 2024

¿Qué dicen las leyes deportivas sobre esto?

Irene Aguiar es una abogada experta en derecho deportivo que ha pasado por Tiempo de Juego para poner luz a este aspecto. Explica que existe un cacao normativo porque por una parte están las normas deportivas (organizadores y federaciones) y por el otro las leyes (comunitarias y nacionales). Dependiendo de dónde tenga lugar el evento prevalecerán unas sobre otras.

Es decir, en algunos deportes o en algunos países si se podría dar el caso de que haya hombres transexuales compitiendo contra mujeres. Un ejemplo está en la natación donde Lia Thomas ha batido récords universitarios de Katie Ledecky compitiendo en categoría femenina. Es algo que está pasando y mucho. Los casos se cuentan por cientos ya y están recogidos en la página web www.shewon.org

Lia Thomas en el podio de una competición universitaria de Estados Unidos.





Al final lo que existe es una confrontación de derechos: los de la persona trans o de género fluido y los de las mujeres a competir en igualdad.

¿Hacía dónde vamos: permitir o restringir?

"Se han ido dando bandazos", explica Irene Aguiar. Al principio se permitió a hombres participar en competiciones femeninas si se sentían mujeres, pero "ahora la tendencia es reconocer la ciencia que dice algo muy claro y es que tenemos dos sexos y ser de uno o de otro determina tener un cuerpo totalmente diferente y que por tanto las categorías tienen que ser por sexo".

La tendencia es reconocer esto y disciplinas como rugby, natación y atletismo, con un peso muy importante, no dejan participar a personas trans con mujeres en sus competiciones. Se trata de deportes que tienen también implicaciones de seguridad física y que han llegado a evaluar cómo podría afectar en un incremento del riesgo de lesiones. No es lo mismo que te plaque una mujer a que te plaque una persona trans, que es mucho más fuerte y puede hacer más daño.

Se desata polémica por este video donde Joanne Lagona taclea a jugadora de otro equipo. Las opiniones se dividen ya que algunos opinan que Lagona es hombre y otros que es mujer trans, lo cual no está permitido en Rugby. ¿Qué opinan?

Síguenos en @FZExpresspic.twitter.com/nXiIrkuOg1 — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) January 31, 2024

¿Qué dicen las atletas y las asociaciones?

El mundo del deporte está muy tapado porque hay bastante miedo a posicionarse y ser tachado de tránsfobo con las críticas y la pérdida de prestigio que ello puede conllevar. Si es verdad que poco a poco se van animando a alzar la voz en algunos lugares del mundo. En Inglaterra hubo un movimiento muy importante que llevó a que se tomaran medidas en el atletismo. "Esto no va de odio es una realidad física", asegura la abogada deportiva que termina apuntando que al final "hay que decidir si nos vamos a guiar por la realidad o por los sentimientos".

En el deporte da igual el género que una persona sienta que tiene, sus creencias o sus ideologías. El problema son las normas. En España hay 11 Comunidades Autónomas que tienen leyes trans en las que se dice que cada persona debe competir en la categoría de la que se sienta. Ante estas legislaciones las entidades deportivas están atadas porque están sujetas a las leyes. Puede creer que no es correcto que una persona trans corra contra mujeres, pero no puede hacer nada por evitarlo.

Durante años la sudafricana Caster Semenya estuvo en el punto de mira por sus altos niveles de testosterona y fue obligada a medicarse. Cordon Press.





Es decir, en este tipo de Comunidades Autónomas y en competiciones de carácter autonómica una persona trans podría competir en la categoría que quisiera, pero no en un campeonato de España o en unos Juegos Olímpicos.

En el ámbito nacional, según la nueva ley trans, cada persona puede poner en su DNI el sexo que quiera. Las licencias deportivas se emiten con el DNI y si ese dato ya no refleja la realidad el problema se traslada a la licencia que podrá reflejar un sexo que no es el real y permitirá competir en una categoría que no le corresponde.

