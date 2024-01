Un atleta masculino se inscribe en una carrera femenina, gana y reclama el premio de malas maneras

El pasado domingo se disputó en la localidad barcelonesa de San Pere de Torelló la carrera Na'dalt, una prueba de montaña que días después se ha convertido en noticia tras la polémica generada en su categoría femenina. Y es que aprovechando un vacío en la reglamentación de este tipo de carreras, la victoria fue para Quim D. atleta federado de sexo masculino, que se inscribió como Quima D. y compitió como mujer.

Quim D. ha sido entrevistado este miércoles en Espejo Público donde ha defendido su decisión: "En el momento en el que yo corro con una identidad de mujer y mi sexo biológico es hombre, en ese momento sí que podría ser transgénero. No es un tema oportunista. Sencillamente, muchas veces he tenido la tentación de presentarme como mujer pero al final importan todos estos problemas. Se creó el escenario perfecto para presentarme como mujer en esta carrera porque es competitiva pero no federada, no es profesional ni hay una marca olímpica. Tenía entendido que la inclusión está por encima de la competición".

"En un principio me indigné porque no me podía apuntar como hombre, esa medida me desfavorecía, pero luego esto me dio un empujón para decir 'oye, Quim, es el momento de aprovechar la situación y te lo están poniéndote todo en bandeja", ha asegurado antes de decir que llegó a acudir a la prueba lesionado y que para su sorpresa hizo el récord de la prueba.

"Llevo muchos años viviendo el género fluido. La gente de mi entorno sí tiene conocimiento de esto. He tenido siempre la sensación femenina, que en cierta manera me perturbaba. Con mis niños, con mi familia, yo me siento hombre, pero sí es cierto que en mis momentos de montaña yo me siento mujer", ha finalizado.

Lo que es cierto es que su victoria ha causado una enorme polémica y ha encendido aún más el debate sobre si las personas trans deberían participar en pruebas de mujeres, con la superioridad física que eso conlleva. En el caso de Quim D. se trata de un hombre en su vida cotidiana que participó en la categoría femenina aprovechando que no se trataba de una prueba profesional.

Tras conseguir el triunfo y según citan fuentes de la organización recogidas por La Vanguardia, Quim. D. y su acompañante reclamaron el premio correspondiente, un jamón, con "agresividad y amenazas de denuncia". Finalmente pese a que esta federado con nombre y sexo masculino se optó por declararla vencedora provisional en la clasificacion general.

El trato salomónico fue darle el premio, un jamón, pero que al podio subiese Laia Montoya, la primera mujer biólogica, ganadora también los dos años anteriores y a la que también se le envió un jamón. Quim. D. subió al podio y fue abucheado e insultado por el público.