La nadadora trans Lia Thomas sigue destrozando marcas y pone en problemas a la natación estadounidense

La actuación de la nadadora transgénero Lia Thomas en los campeonatos universitarios de los Estados Unidos sigue dando que hablar. Compitiendo con otras mujeres está destrozando a sus rivales y superando todas las marcas de campeonas olímpicas y plusmarquistas mundiales en su etapa universitaria.

Este viernes volvió a dar otra exhibición en la Ivy League y se impuso en la prueba de las 200 yardas con un tiempo de 1:43:12, que no es ni de lejos el mejor de la temporada, que también está en su poder. Sin embargo, el último 50 es lo que la ha hecho entrar en la historia. Recorrió la distancia en un tiempo menor al logrado en su momento por dos estrellas mundiales de la talla de Missy Franklin o Katie Ledecky. De hecho, hizo esas 50 yardas en solo 25.04.

????



Lia Thomas is the @IvyLeague champion in the 500 free. Her time of 4:37.32 is a new pool record.



Catherine Buroker finishes in second.#FightOnPennpic.twitter.com/ki2SQdxn6Q