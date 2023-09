El debate sobre el planteamiento que hizo Ancelotti en el derbi: "Con Mbappé no"

Un doblete de Álvaro Morata y un gol de Antoine Griezmann mantienen la firmeza del Atlético de Madrid en el Cívitas Metropolitano para asestar al Real Madrid su primera derrota de la temporada (3-1), cortando su racha de cinco triunfos ligueros consecutivos, y dejándole sin el liderato en Primera División que pasa a manos del Barcelona, aunque con los mismo puntos que el Girona.

24 sep 2023 - 19:32

Una derrota que ha generado numerosas críticas hacia el planteamiento del entrenador italiano Carlo Ancelotti que salió al partido con el siguiente once: Kepa; Lucas Vázquez, Alaba, Rüdiger, Fran García; Kroos, Camavinga, Modric, Fede Valverde, Bellingham; y Rodrygo. En Deportes COPE hemos analizamos este once y su planteamiento durante el encuentro y lo puedes escuchar haciendo clic en el siguiente audio:

Hay que recordar que El Real Madrid llegaba al derbi con la baja de última hora del brasileño Vinícius Junior, por gastroenteritis, que se sumaba a las de Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao y Arda Güler.

Un Vinicius que este lunes ha vuelto a ejercitarse con el resto de sus compañeros y apura sus opciones de poder jugar este miércoles en el Santiago Bernabéu ante Las Palmas.

Vinicius en el entrenamiento del Real Madridrealmadrid.com

Carlo Ancelotti: "El dibujo no ha cambiado, hemos sido frágiles"

El entrenador italiano salió en la rueda de prensa al término del encuentro y habló sobre la idea de juego que tenía antes de comenzar el partido: "El dibujo no ha cambiado. Ha pasado que no hemos empezado bien el partido, no hemos defendido bien, hemos sido frágiles en nuestra área. Se han adelantado 2-0 y han jugado el partido que querían. El Atlético lo ha hecho mejor que nosotros".

Por otro lado, Ancelotti también explicó la presencia de Kroos y Modric en el centro del campo: "Intentaba meter un poco más de control en el medio, y para dar descanso a Tchouameni que había jugado mucho hasta ahora. No señalamos a nadie, señalar a Modric me parece demasiado".

POLÉMICAS ARBITRALES

El equipo blanco, a través de su televisión oficial, emitió unas imágenes sobre lo ocurrido en el derbi y señala cuatro errores del colegiado Alberola Rojas.

El primero de ellos es la posible falta a Jude Bellingham antes del primer gol del Atlético de Madrid. Otro de los fallos que apuntan es el fuera de juego de Rüdiger en el gol de Camavinga que hubiera supuesto el 2-2 antes del descanso.

Fuera de juego de Rudiger antes del gol de CamavingaPantallazo - Dazn

Otro de los graves errores según ese informe del medio oficial blanco es la posible expulsión al central uruguayo del Atlético de Madrid José María Giménez cuando derribó a Rodrygo cuando este enfilaba la puerta del esloveno Jan Oblak. Y por último, aunque este en menor medida, también hacen referencia a una posible mano de Mario Hermoso.

ÁRBITROS PARA LA 7ª JORNADA

El árbitro del Comité Gallego Alejandro Muñiz Ruiz dirigirá mañana el partido Mallorca-Barcelona, correspondiente a la séptima jornada en Primera División, en la que en la que el andaluz José Luis Munuera Montero pitará el Real Madrid-Las Palmas.

Muñiz Ruiz contará en el VAR con el navarro Eduardo Prieto Iglesias y Munuera Montero con el asturiano Pablo González Fuertes, según las designaciones arbitrales de la jornada, que se jugará entre semana, anunciadas por la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Precisamente el colegiado del encuentro del Metropolitano, el manchego Alberola Rojas, tendrá descanso en esta próxima fecha del campeonato y no dirigirá ningún encuentro ni desde el césped ni desde el VAR.

