Rafa Nadal sigue sembrando dudas sobre Roland Garros: "No iré si veo que no tengo ninguna opción"

Rafa Nadal tenía en esta segunda ronda del Masters 1.000 de Roma una prueba muy dura, el polaco Hubert Hurkacz, que obligó al español a despedirse de uno de sus torneos favoritos de manera prematura, tras un partido que duró 1 hora y media y que se saldó con un marcador final de 6-1 y 6-3.

Rafa Nadal se despide del torneo de Roma que ha ganado en 10 ocasiones en su carrera. Cordon Press.

Adiós a Roma

Nadal tuvo que decir adiós definitivamente, al menos como jugador, de la que ya puede considerar su casa. La afición le brindó aplausos en cada punto, un apoyo incondicional desde el inicio del partido pese a lo complicado que se lo puso su rival. Y le despidió de la pista central con una ovación a quien es, sin duda, el mejor tenista que ha pasado por ella. Así lo dicen los números, ganador 10 veces del torneo, más que ningún otro; con 70 victorias, más que ningún otro; y con 19 participaciones, más que ningún otro.

Rafa Nadal firma autógrafosEFE

Una despedida agridulce porque, aunque lo que prevalecerá son los buenos recuerdos, como las finales a 5 sets que recordaba el de manacor estos días como sus mejores memorias en la capital italiana, lo cierto es que marcharse con este marcador no deja de ser doloroso.

Nadal: "No iré a Roland Garros si veo que no tengo ninguna opción"

Rafa Nadal aseguró que no acudirá a Roland Garros si siente que no tiene ninguna opción "de ser competitivo", aunque señaló que si siente que tiene "un 0,01 % de opciones" buscará su décimo quinta corona en París.

"No me quiero sentir en Roland Garros como me sentí en Madrid o en Barcelona, sin poder luchar realmente", dijo el tenista en una entrevista efectuada antes del torneo de Roma y emitida por la televisión pública francesa France 2.

Nadal aseguró que con el Grand Slam de tierra batida tiene "unas emociones y una historia" que le harían "más dura a nivel personal jugarlo sin poder competir".

"Me refiero a salir a jugar el torneo pensando que no puedo estar al máximo, al cien por cien. Si estando al máximo no es suficiente ni siquiera para ganar un partido, habrá que aceptarlo. Pero no me veo entrar en la pista sabiendo que no tengo ninguna opción", indicó el mallorquín, eliminado de forma prematura en Madrid, Barcelona y Roma.

"Pero si hay un 0,01 % de opciones, las quiero explorar, lo voy a intentar. Si hay 0 %, entonces prefiero quedarme con otro recuerdo del torneo", agregó.

Nuestro compañero Ángel García ya avanzó el pasado sábado tras la derrota en Roma que "Nadal no va a ir a París a perder en 1ª Ronda": "Si no se ve para competir no va a ir a su templo, para acabar vapuleado"

"Al nivel que está entrenando, lo que cree su equipo - aunque no se esperaban perder y menos así, ha sido un palo para todos - es que puede llegar", añadió Ángel.

Nadal también se pronunció sobre la posibilidad de ir a los Juegos: "Son algo único en el deporte, un ambiente que solo se vive durante los Juegos, en deportes como el tenis, el fútbol, el baloncesto, el fútbol,... los deportes más populares. Creo que son la esencia del deporte. Este año serán en Roland Garros, un lugar es especial para mi, en París, la ciudad más importante de mi carrera. Veremos, queda mucho tiempo por delante, tengo que hacer antes muchas cosas, pero espero poder disputarlos, me gustaría mucho".

