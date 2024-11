¿Qué pitó el árbitro en la surrealista expulsión de Muriqi en el partido entre Las Palmas y Mallorca?: "Estoy contigo"

El Mallorca se llevó este sábado la victoria contra Las Palmas. El conjunto balear llegaba al partido después de dos derrotas consecutivas y gracias a los tres puntos conseguidos ha arrebatado momentáneamente la sexta posición a Osasuna.

EFE Mojica antes de golpear el balón en la falta que ha significado el tercer gol del equipo balear

Pero lo hizo con cierta polémica. Porque en la segunda parte el colegiado del partido, Alejandro Muñiz Ruiz, se dirigió a la pantalla del VAR después de recibir el aviso del asistente. El árbitro analizó la jugada y tras varios minutos decidió expulsar a Muriqi por realizar una peineta a Jaime Mata.

INCREDULIDAD DURANTE TIEMPO DE JUEGO

La situación desató la incredulidad entre los miembros de Tiempo de Juego, que no encontraban explicación alguna a lo que sucedía sobre el terreno de juego del estadio de Gran Canaria. Pero el más contundente con la situación fue Paco González, que al ver como Muñiz Ruiz sacaba la cartulina roja a Muriqi dijo: "Yo no me estoy enterando de nada, ¿cómo puede expulsarle?".

Y agregaba: "El señor que está en el VAR, que es Pizarro Gómez, debe estar aburrido y ha dicho voy a fijarme aquí a ver qué ha pasado. Es surrealista".

Cargando…

Al director de Tiempo de Juego, de hecho, le pareció más antideportivo el gesto de Jaime Mata, que gritó en la cara del delantero del Mallorca.

Posteriormente, el árbitro señalo un tiro libre indirecto que desató todavía más la incredulidad de Paco González. "Es la mayor estupidez que he visto en el arbitraje últimamente", sentenció.

¿QUÉ DICE EL ACTA ARBITRAL?

La Real Federación Española de Fútbol, como es habitual, publicó a la conclusión del partido el acta arbitral del partido.

Y en ella, Muñiz Ruiz explicaba que Muriqi había sido expulsado "por realizar un gesto ofensivo haciendo una peineta, enseñando su dedo corazón, y como reacción a un gesto provocador del jugador adversario"

Además, en el apartado de observaciones, el colegiado apuntó que una vez finalizado el partido y dentro del túnel de vestuarios, un empleado de Las Palmas le dijo "vaya robo".

RFEF Acta arbitral del partido entre Las Palmas y Mallorca.

LA CONVERSACIÓN DEL ÁRBITRO CON EL VAR

"Te voy a recomendar una revisión para que veas una acción de Muriqi donde le saca el dedo en gesto ofensivo a un jugador de Las Palmas, a Jaime Mata. Quiero que la observes y veas la acción previa de Mata", eran las palabras con las que Pizarrro Gómez pedía a Muñiz Ruiz que revisar la jugada.

"El balón está en juego y lo tiene el portero. Hay una provocación claramente y, evidentemente, tenemos una peineta. Déjame verlo todo", empezaba diciendo el colegiado del encuentro.

Y agregaba: "Voy a sancionar amarilla por la provocación que ocurre antes. Luego hay roja a Muriqi por el gesto y como el balón está en juego voy a reanudar con tiro libre indirecto en la línea frontal del área de meta".

"¿Estás de acuerdo?", sentenció Muñiz Ruiz. A lo que Pizarro Gómez respondió: "Sí, estoy contigo".

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ y PINCHANDO AQUÍ.