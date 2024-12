Piqué, el público madridista de La Revuelta y su relación con Figo: "Como culé lo tengo sentenciado..."

Gerard Piqué ha visitado La Revuelta este jueves, 5 de años después de la primera vez que fue a La Resistencia, siendo uno de los invitados de honor, debido a que fue uno de los los primeros en acudir al antiguo programa de David Broncano.

"Me hace mucha ilusión. Cuatro o cinco años desde que vine, ¿antes del Covid?", preguntó nada más entrar mientras recordaban cómo fue aquella primera vez. Tras esto pasó a darle los regalos al presentador.

Sobre el tema futbolístico, comenzaron hablando del pelo de los jugadores: "Mi pelo, cuando algo te funciona no lo toques. Aunque yo he cambiado, yo lo he llevado rapado. Xavi no, Xavi siempre igual, el pelo de hace 20 años con la gomina esa, que era pegamento", afirmó entre risas.

Aunque el mejor momento llegó cuando hablaron de Luis Figo: "Como culé le tengo sentenciado, pero como persona, le vi hace poco y muy bien con él, hablando ¿Dije 'Figo, cómeme los huevos'? No me acordaba. Estuve en Abu Dabi y no pareció enfadado", añadió

Tras tratar este tema, el público comenzó a corear el nombre de Figo, a lo que Piqué, siempre preparado para lanzar una pulla a Real Madrid o Espanyol, apuntó: "Mucho del Real Madrid aquí, pensé que 'La Revuelta' era de izquierdas".

En lo que es su vida personal y profesional, aseguró que vive su mejor momento: "Algo tenemos que hacer cuando la gente me deje de conocer. Tenemos que llenar ese ego. Cada uno tiene su ego. Yo más que ego tengo que soy muy chulo, hasta prepotente, pero ego... no necesito gustar a la gente. Hay que adaptarse. Estoy más tranquilo que nunca y muy distraído con el tema de la Kings League".

"Ahora mismo no podría jugar ni en Tercera Catalana. Motivación cero y físico cero. En dos años no he tocado una pelota. En algún momento volveré a estar relacionado con el Barça. Pero de momento no, en el futuro", explicó.

Para terminar, habló de su vídeo retando al Espanyol a un partido: "Ayer reté al Espanyol, yo creo que podemos ganar. En formato Kings League. Digo un equipo que esté cerca de casa y de nuestro nivel: el Espanyol", en tono de broma.