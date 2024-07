Pilar Alegría, sobre el saludo entre Sánchez y Carvajal: "No pienso que fuese una falta de respeto"

La ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, ha considerado este martes "impensable" que hubiese falta de respeto en el gesto de saludo del jugador de la selección española de fútbol Dani Carvajal al presidente de Gobierno, PedroSánchez, en la recepción en el Palacio de la Moncloa tras ganar la Eurocopa 2024.



En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y a raíz de la polémica abierta sobre el frío saludo dispensado por Carvajal al presidente, Alegría ha subrayado que "lo verdaderamente importante" es quedarse con "la gesta" lograda y ha querido trasladar a la selección española su "apoyo y reconocimiento".



"Sinceramente, no puedo pensar, como alguna interpretación que he leído esta mañana, que fuese una falta de respeto. Es impensable y, además, incompatible con los valores de respeto y educación que el deporte representa", ha señalado Alegría en la rueda de prensa a una pregunta de los periodistas.



Alegría ha recordado que la selección es el claro reflejo de la propia sociedad española: "Una selección plural, una selección mestiza que nos ha traído la cuarta Eurocopa". "Una selección que nos han hecho vibrar, que nos han permitido ilusionarnos a todos los españoles" y que es "la mejor versión" de España, ha insistido.

Almeida tampoco ve ningún problema

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ironizado este martes sobre el "grado de efusividad" que se le puede exigir al jugador de la selección española de fútbol Dani Carvajal a la hora de saludar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



“Carvajal saludó al presidente del Gobierno. No habrá que exigir ahora el grado de efusividad con el que se saluda al presidente del Gobierno. No es cuestión de que tengo o no que sonreír, hizo lo que tenía que hacer. Es asombroso que el debate sea en torno a la efusividad o no a la hora de saludar a Pedro Sánchez”, ha asegurado.

En ese sentido, Almeida se ha preguntado si el saludo a Sánchez “tiene que ser mirándole a los ojos y sonriendo” y ha pedido “no quitar el acento de lo importante”, que fue que las calles de Madrid “se volcaron ayer” en la celebración del título europeo.



Preguntado sobre otra de las polémicas relacionadas con la celebración, en la que Almeida se lanzó a corear “Gibraltar español” junto a los jugadores y parte de los asistentes a la fiesta de la plaza de Cibeles, Almeida le restado importancia y ha comentado que “una fiesta es una fiesta” y se buscaba “pasar un buen rato sin ofender a nadie”. “Es difícil molestarse cuando fue en un entorno festivo y responde a un sentimiento que tienen muchos españoles”, ha zanjado el alcalde.