Del Piero filtra por error la posible segunda equipación de la selección española para el Mundial 2026

La camiseta será blanca con algunos detalles en granate y dorado, mismos colores que se utilizarán para los pantalones y las medias. 

Posible nueva camiseta de la selección española

Teresa Vasallo Fernández

Estamos a punto de conocer cuáles van a ser las nuevas camisetas de la selección española para el Mundial 2026, aunque, por ahora, nos tenemos que conformar con una filtración que ha hecho Alessandro Del Piero en su Instagram. 

En cuanto a la segunda equipación de 'La Roja', la camiseta de Adidas, será de color blanco roto combinado con ciertos detalles en grante y dorado. Unos colores que no representan la esencia a la que estamos acostumbrados con la selección, pero que crean un look muy elegante.

Además, esos detalles estarán tanto en el cuello como en las mangas. Por otro lado, el pantalón será de ese color granate con los escudos amarillos, al igual que las medias. La equipación integra la tecnología Climacool+, lo que mejora la transpirabilidad y el confort durante los partidos.

Adidas ha confirmado que la camiseta estará disponible en marzo de 2026, es decir, tiempo suficiente para que los aficionados puedan conseguir la camiseta de su país.

