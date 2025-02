La petición que Poli Rincón hace si el Real Madrid queda eliminado de la Champions: "Pido a Dios..."

El Real Madrid se enfrentará al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League. El conjunto blanco disputará la ida en el Santiago Bernabéu el 4 de marzo y la vuelta la semana siguiente, el 12 de marzo en el Metropolitano. Un eliminatoria complicada para ambos equipos, como vienen siendo los derbis en los últimos años.

CALENDARIO DE ambos equipos previo al enfrentamiento en champions

El Real Madrid, que viene de eliminar al Manchester City en los playoffs de dieciseisavos de final, se medirá este domingo al Girona, el jueves 26 a la Real Sociedad en las semifinales de Copa del Rey y el sábado 1 de marzo al Betis. Tres encuentros previos a la visita del Atlético de Madrid en Champions.

Por su parte, el Atlético de Madrid tiene un calendario más complicado. Los rojiblancos visitarán Mestalla este sábado, el martes 25 se medirán al Barcelona en las semifinales de Copa y el sábado 1 de marzo recibirá al Athletic Club.

últimos enfrentamientos en champions

El primero fue la final de 2014 en Lisboa con el famoso gol de Sergio Ramos en el minuto 93, que sirvió para llevar el partido a la prórroga y posteriormente ganara el equipo blanco. En los cuartos de final de la temporada 2014-15 se volvieron a encontrar en una eliminatoria muy igualada con un 0-0 en la ida. En la vuelta, un gol del mexicano, Javier Hernández 'Chicharito', en el minuto 88 desatascó la eliminatoria.

Cordon Press Chicharito celebra su gol al Atlético en cuartos de final.

Volvieron a verse las caras en la final de 2016 en Cardiff, donde volvió a reinar el equipo blanco tras una fatídica tanda de penaltis, en la que solo falló Juanfran. Y, finalmente, en la temporada 2016-17 llegó el cuarto enfrentamiento consecutivo entre ambos equipos, esta vez en semifinales, en la que el Real Madrid volvió a batir al Atleti con un contundente 4-2 en el resultado global.

la opinión de poli rincón

El colaborador de Tiempo de Juego compartía en Poligramas, cuál es el equipo que quiere que gane la Champions League si el Real Madrid quedase eliminado.

"Escucha Petón, le sienta mal que nos llevemos bien y que nos queramos. Yo no sé por qué". A lo que respondía Paco González: "Bueno, hasta el otro 10 días". Y Poli Rincón comentaba: "No, mira, Paco, te voy a decir una cosa. Has dicho hasta dentro de 10 días, pero no, estás equivocado. Yo, como español y con dos equipos de Madrid, por un lado no quería que me tocara al Atlético de Madrid, porque es el peor equipo que le puede tocar al Madrid".

EFE Atlético de Madrid celebra un gol de Sorloth

"Es un dolor de muela para nosotros. A mí no me da vergüenza decirlo. Yo no quería al Atlético de Madrid. Ha surgido, ha pasado. Pues yo, si nos eliminan, me alegraría muchísimo, lo digo con todo mi corazón, de que el Atlético de Madrid fuera campeón de Europa", afirmaba el colaborador de Tiempo de Juego.

Algo que sorprendía a Paco González: "Ahí está. Dime que lo has grabado, por Dios. Saca el copión". Además, Poli le preguntaba a Petón si, ¿tú crees que yo estoy mintiendo? Y Petón respondía de forma irónica: "No, yo no corrijo a Poli. No, a las dos menos cuarto de los sábados casi nunca mientes".

EFE El trofeo de la Champions League.

"Por eso, fíjate tú lo demás, sí, evidentemente, pero Paco que me conoce, sabe que lo que estoy diciendo, es con el corazón. Que sé, que sé. No tengo ninguna duda, es que yo no tengo ninguna duda, ni me da miedo decir. Me van a decir lo que quiera, me pondrán verde. Vale, si el Atlético de Madrid elimina el Madrid, pido a Dios, que yo hablo con él todos los días, gracias a Dios, que sea el Atlético de Madrid quien gane la Copa de Europa", afirmaba el colaborador de Tiempo de Juego

