Pep Guardiola sigue sin cerrarse a un posible cargo de seleccionador inglés: "Todo puede pasar"

Pep Guardiola no se cierra a nada pero tampoco da pistas sobre su futuro. El entrenador catalán del Manchester City sigue aferrándose a su presente cuando tiene que hablar de lo que puede estar por venir en su carrera.

La entrevista que Pep Guardiola concedió este domingo al programa italiano 'Che tempo che fa' estuvo salpicado de momentos divertidos con Roberto Baggio, con el que recordó varias anécdotas que hicieron reir a ambos.

Pero tuvo preguntas más relacionadas con el momento profesional del técnico, casi todas tenían que ver con el contrato que tiene con el City, que expira en junio de 2025.

Tras nueve años dirigiendo a uno de los equipos de fútbol más ricos del mundo, y con un trasfondo preocupante para el club propiedad del jeque saudí Mansour bin Zayed Al Nahyan, Guardiola no se atreve a concretar absolutamente nada.

Para empezar, afirma no haber tomado una decisión de cara a la próxima temporada: "¿Dejar el City? No, no es cierto, aún no he decidido".

Como existen informaciones que apuntan a un interés por parte de la Federación Inglesa en hacer que Guardiola se convierta en seleccionador británico precisamente cuando expire su actual contrato, la pregunta por parte del presentador era obligada. La respuesta, en la línea de la anterior: "No es cierto que vaya a ser el próximo seleccionador de Inglaterra. Si lo hubiera decidido, lo diría".

Y también tuvo un momento para acordarse de Leo Messi, con el que compartió muy buenos momentos en el Barcelona. Para Guardiola, el argentino es el mejor futbolista de todos los tiempos.

"Es el más grande. No sé si sería una falta de respeto Pelé y Diego Maradona, pero qué privilegio ha sido haberle podido disfrutar en tantos entrenamientos, a él y a todo aquel Barcelona. No puedo imaginar a nadie como Leo, con su regularidad. Es único", afirmó.