Pedro Martín explica por qué fue anulado el gol a Griezmann ante Osasuna: "Según están las reglas ahora mismo"

Atlético de Madrid y Osasuna cerraron este domingo los encuentros de la 19ª jornada en Primera División con un partido que comenzó a las 16:15h en el Metropolitano.

ONCE DEL ATLÉTICO CON SORPRESA

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dispuso de Jan Oblak y Pablo Barrios en el once, contó con Giuliano Simeone y mantuvo a Julián Alvarez y Antoine Griezmann en el ataque frente a Osasuna.

El equipo madrileño salió con Jan Oblak, en la portería; Nahuel Molina, Robin Le Normand (sustituto los dos últimos choques del lesionado José María Giménez), Clement Lenglet y Javi Galán, en la defensa; Giuliano Simeone, Rodrigo de Paul, Pablo Barrios y Conor Gallagher, en el centro del campo; y Antoine Griezmann y Julián Alvarez, en el ataque.

Por tanto, Marcos Llorente comenzó el partido desde el banquillo, esperando la oportunidad con el resto de los jugadores de la convocatoria.

polémica

En los primeros minutos de juego, el delantero francés Antoine Griezmann remató en el primer palo un centro de Nahuel Molina desde la derecha, pero el tanto, que un primer momento fue concedido, finalmente fue anulado por el colegiado Díaz de Mera tras ver la acción en el monitor del VAR, a instancias de Munuera Montero, y considerar que el balón golpeó en el brazo del francés

Gol anulado a Griezmann

EXPLICACIÓN DE LA JUGADA

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, tanto Paco González como Pedro Martín explicaron la decisión arbitral.

Paco González, tras ver la primera repetición, ya se preguntaba "¿con qué lo mete?" Y enseguida añadió: "Con el brazo y además hace por. Tú puedes tener el brazo pegado al cuerpo y cometer mano si haces por jugar con esa parte del cuerpo".

LaLiga Antoine Griezmann, tras el gol anulado ante Osasuna

Por su parte, Pedro Martín indicaba que "según están las reglas ahora mismo, aunque lo tengas pegado, es mano. No es interpretable. Cuando le va a llegar el balón abre el brazo un poco, no sé si queriendo o no, es mano y un poco voluntaria. Aunque lo haga sin querer y le toque un dedo".

¿amarilla?

Después de que se confirmara que el tanto fuera anulado, surgió la duda de si Griezmann tendría que haber visto la tarjeta amarilla por esa acción.

"Podía interpretar que ha intentado marcar con la mano a posta y sacarle amarilla, pero ha interpretado que es de las modernas, que le pega y se mete. Si es voluntaria, hay que sacar amarilla", comentó Pedro Martín durante su análisis.

QUEJAS ROJIBLANCAS

El malestar de los aficionados colchoneros ante esta decisión arbitral no se hizo esperar y a través de las redes sociales criticaron que se anulara el gol de Griezmann

"Es un gol Gol. Encoje el brazo pegado y encima le empujan", comentaba un usuario en la red social 'X'.

"Es mano, pero eso si cuando eso lo metió Vinicius no fue anulado", recordaba otro haciendo alusión al tanto que marcó el brasileño ante el Almería en la temporada pasada. En el siguiente vídeo podrás repasar cómo se vivió esa acción en Tiempo de Juego, en un encuentro marcado por la polémica y después de que el Real Madrid fuera perdiendo 0-2.

El propio Simeone, en el momento que ocurrió la jugada polémica, también pidió explicaciones al equipo arbitral, y en el momento de irse a los vestuarios al descanso, se volvió a ver al argentino hablar con los asistentes de Díaz de Mera.

