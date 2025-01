Pedri desmiente el supuesto plantón de los jugadores del Barça a la selección española por el 'caso Olmo': "Espero que no se haya creído nadie"

El centrocampista canario Pedri González ha negado este sábado el hipotético plantón de los futbolistas españoles del FC Barcelona a la selección española si Dani Olmo no pudiera ser reinscrito junto a Pau Víctor, admitiendo estar "un poco sorprendido porque es mentira", en la víspera de disputar en Arabia Saudí la final de la Supercopa de España.

"Se dijo que los jugadores de España no iríamos con la selección si Dani Olmo no pudiera ir y la verdad es que, cuando me lo dijeron, me quedé un poco sorprendido porque es mentira. Está claro que no vamos a decir que no a la selección. Por lo menos en lo personal, me encanta ir con la selección. Es una mentira que espero que no se haya creído nadie", comentó Pedri en su rueda de prensa desde Yeda.

"Los jugadores siempre tenemos que mantenernos al margen de lo que pasa por fuera, tenemos que centrarnos en lo que es nuestro trabajo, por lo que nos pagan y disfrutar del fútbol, intentar ganar para ayudar al club. Creo que cuando ganas un título, ayudas mucho más al club con dinero y mañana es una oportunidad para ayudar al club un poco más y que todo vuelva a la normalidad", aludió a esa final contra el Real Madrid.

De hecho, sintió buenas vibraciones de cara a ese encuentro ante los merengues. "Al vestuario lo veo motivado, con ganas de disputar una final. Siempre tener en juego un título y contra el Madrid creo que motiva a todo jugador que se dedica a esto de pequeñito", argumentó.

Además, restó importancia al mayoritario apoyo madridista desde las gradas saudíes. "Me da igual un poco lo que haya fuera, intento dentro del campo jugar a mi mayor fútbol, a mi mejor versión. En nuestro partido, en la semifinal, nos apoyaron mucho y vi a mucha gente del Barça; y todos los que vengan a apoyarnos, bienvenidos sean. Tenemos que centrarnos más en el partido que en lo que haya fuera", apostilló.

"Hace tiempo que no tenía esta regularidad. Cada vez que salgo a las ruedas de prensa o a una entrevista siempre me preguntan por las lesiones, parece que están esperando a que pase algo. Pero creo que es el fruto de un trabajo que he hecho para llegar lo mejor posible, una transición que he tenido en mi vida y ahora muy contento de tener esa continuidad y de disfrutar del fútbol", indicó el mediapunta tinerfeño.

Así, retomó el tema de la cautelar. "Para nosotros es una muy buena noticia. La posición en la que estaban ellos era muy complicada, saber que no puedes jugar. Yo intentaba consolar a Dani Olmo, que lo tengo en la mesa donde comemos. Hacer un viaje aquí a Arabia es complicado sabiendo si vas o no vas a poder jugar. Muy contento por él y por Pau. Los dos estaban en un momento complicado y de momento pueden estar con nosotros y van a aportar seguro muchísimo", dijo Pedri.

"Cada club y cada persona tiene su opinión de todos los casos que hay en el mundo. Yo lo que estoy contento es de tenerlos en el equipo, que para mí los dos son importantes para nosotros y, bueno, lo que tenga que opinar la otra gente es su opinión. No tengo que decirles nada", reiteró.

También habló sobre su posible renovación como culé. "De momento lo que me dicen mis agentes y el club es que todo va bien. Tampoco es un buen momento para hablar de una renovación ahora antes de una final. Estoy más centrado en ganar la final que en renovar con el Barça, eso ya vendrá después. Pero que la gente esté tranquila", aseguró.

Más adelante fue preguntado sobre la postura de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) respecto al 'caso Olmo'. "No tenía ni idea de si habían dicho algo. Tú dices que han tenido silencio... La verdad es que no suelo leer mucho la prensa o lo que dicen, porque salen mil cosas. Algunos dicen unas cosas, otros otras, y entonces es complicado saber lo que de verdad está pasando y no me suelo meter mucho en esos temas. Solo estaba deseando que Olmo y Pau pudiesen jugar, que los necesitábamos", insistió Pedri sobre sus dos compañeros indultados.

Igualmente le recordaron el triunfo liguero por 0-4 del pasado 26 de octubre. "Para repetir una actuación como la que tuvimos en ese partido va a ser complicado porque ellos también van a querer esa revancha. Tenemos que hacernos dueños del partido, con el balón, dominarlo...", reflexionó acerca de esa victoria en el Estadio Santiago Bernabéu.