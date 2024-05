Paulo Pezzolano pide perdón a Valladolid: "Me expresé mal"

El entrenador del Real Valladolid, el uruguayo Paulo Pezzolano, ha pedido disculpas por sus declaraciones sobre gritos xenófobos que dice recibió de parte de la afición y ha asegurado que se expresó "mal".

Así lo ha señalado durante la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará este domingo, 2 de mayo a las 18.30 horas, a la entidad vallisoletana contra el Club Deportivo Tenerife y donde ha destacado que quiere "pedir disculpas por la nota que ha dado" y "por todo el mal entendido que ha causado".

"Como saben, sufres algo por un par de personas y es un mal entendido cuando digo que esta ciudad es muy particular, porque Valladolid es una ciudad maravillosa con gente espectacular y cálida. Me expresé mal", ha afirmado el entrenador del Pucela. Asimismo, ha aseverado que él vivió "algo muy particular y muy raro en este sentido", por lo que ha explicado que "nunca" fue su manera decir "nada contra la ciudad" porque Valladolid "es espectacular". "Lo digo de corazón", ha aseverado.

CÁNTICOS EN EL BALCÓN

Por otro lado, Pezzolano ha afirmado que, en cuanto a los cánticos de '¿Pezzolano, dimisión!' cuando estaba en el balcón del Ayuntamiento durante la celebración del ascenso este lunes, el equipo estaba de "festejo", por lo que "lo estaban pasando lindo" y que lo tomó "como una broma".

"Somos seres humanos, y nos equivocamos, nadie quiere hacer daño", ha destacado el entrenador uruguayo, al que le da "bronca no poder estar disfrutando de algo espectacular que lograron juntos y la ciudad". Para concluir, y en cuanto a su futuro en los banquillos de la entidad vallisoletana, ha explicado que tiene contrato y que, "sin duda", quiere seguir al frente del equipo