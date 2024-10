Paula Badosa se ve obligada a pedir perdón y elimina una fotografía tras ser acusada de racismo

La tenista española Paula Badosa, número 15 del ránking WTA, se ha retirado este martes del torneo de Wuhan, de categoría WTA 1000 que se disputa sobre superficie dura, a causa de una gastroenteritis, que le ha impedido saltar a la pista para jugar su partido de primera ronda ante la tenista australiana Ajla Tomljanovic.

Cordon Press Paula Badosa no pudo meterse en la final del WTA 1.000 de Pekín

La catalana llegaba a este torneo tras alcanzar las semifinales en el WTA 1000 de Pekín, ronda en la que cayó derrotada ante la estadounidense Coco Gauff, que a la postre sería campeona del torneo, aunque su resultado le permitió seguir escalando en el ránking WTA. Ahora, en cambio, no podrá sumar puntos de cara a apurar sus opciones para estar en las Finales de la WTA de principios de noviembre.

FOTO POLÉMICA

Badosa ha sido noticia también durante las últimas horas por una publicación en redes sociales. Su entrenador, Pol Toledo, publicó una serie de fotografías de su paso por Pekín y en principio no había ningún problema hasta que usuarios empezaron a acusar a Badosa en redes sociales de racismo por una de esa imágenes donde se la ve con los palillos en los ojos simulando la estética asiática. Imagen que se puede ver justo a continuación.

Paula Badosa

disculpas de badosa

A raíz de las críticas, Badosa eliminó la imagen y a la vez quiso explicarse. Para ello, la tenista respondió a una usuaria que le había criticado por ese gesto en la fotografía.

"Oh, no, por favor, no lo interpretéis así. Nunca pensé que se entendería de esa manera. No estaba imitando a la gente asiática, estaba solo bromeando con mi cara y mis arrugas.", explicó la española.

"Amo Asia, con su gente, que es de mi favorita, y tengo muchos amigos asiáticos. Son los mejores. No sabía que esto era ofensivo ni podía significar racismo, lo siento mucho", se disculpó Badosa a la vez que "asumo toda la responsabilidad y ha sido un error. Estos fallos me harán aprender para la próxima. Espero que lo entendáis... os quiero a todos".

REACCIÓN DE LA USUARIA

La propia usuaria también reaccionó a la respuesta de Badosa y publicó en sus redes sociales esas palabras de Badosa y escribió: "He pillado un caso de racismo de una superestrella. Soy famosa".

Las denuncias de racismo a Paula Badosa

CANALES DE WHATSAPP

